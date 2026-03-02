Eduardo Antonio habla de la relación que tuvo con Niurka Marcos

Eduardo Antonio, más conocido como el Divo, habló en el reality show La Casa de los Famosos de su relación con la vedette cubana Niurka Marcos.

En una conversación con varios habitantes del programa, explicó que todo lo que ocurrió entre ellos fue real y reconoció que el amorío fue bastante mediático.

Aquí tenemos la “exclusiva” sobre la relación entre El Divo y Niurka, ya que Sergio le hace varias preguntas personales, y El Divo responde con mucho profesionalismo. #TeamDivo #lcdlf6pic.twitter.com/T98YAvePjA — Leslie Lynn (@LesRiv201) March 1, 2026

El cantante cubano explicó que vivieron juntos cuando él todavía estaba casado con la mamá de su hijo.

El flechazo entre ambos ocurrió un día en el que se vieron en Miami y luego se reencontraron en una fiesta en la que se hicieron novios. “Fue la relación más mediática que hubo en la farándula porque era inesperada”, comentó.

La boda de Niurka Marcos y el Divo

Explicó que duraron casi dos años juntos y que todo ocurrió luego del amorío que Niurka Marcos tuvo con Bobby Larios. “Si me preguntan ahora si eso iba a pasar, nunca me lo imaginé. Fue una cosa rápida, hicimos una boda en Las Vegas, muy rápida, pero muy bonita. Ella vestida de Marilyn Monroe y yo de Elvis Presley”, recordó.

La boda la pagó TVNotas para obtener la exclusiva y según indicó, se trató de un momento muy bonito.

Eduardo Antonio reconoció a Niurka Marcos como una mujer con una personalidad muy bonita y con valores. “Es muy leal, se la juega”, destacó.

El actor mexicano Sergio Mayer también dijo que la vedette es una gran persona y que le tiene mucho cariño.

El cubano contó que está feliz por la relación que tiene ahora la artista con Bruno Espino. “Este chavo está enamorado de ella, ella es una mujer que es de pareja. Él es un tipazo, la defiende, la quiere. Yo estoy muy contento de que ella esté feliz, motivada. Él la respeta, la quiere y la admira. Viene por ella a por todo”, agregó.

