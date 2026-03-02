Tony Parker vuelve a rebajar el precio de su mansión en Texas

Ha regresado al mercado de bienes raíces la mansión en San Antonio, Texas, que el exjugador de baloncesto Tony Parker ha intentado vender desde el 2022. Ahora, la propiedad está disponible por $11 millones de dólares.

La cifra que se espera recibir ahora por la propiedad es mucho menor a los $20 millones de dólares que se pedían en septiembre del año pasado. La falta de interesado en todos estos años ha hecho que Parker pruebe con diferentes agentes de bienes raíces y con diferentes precios.

Antes de los $20 millones de dólares, la propiedad había estado disponible en el mercado en 2024 por $16.5 millones de dólares.

Ahora, la propiedad está a cargo del mismo agente de bienes raíces que a finales del año pasado compartió detalles de la propiedad a través del canal de YouTube de Kai Cenat, como parte de una estrategia de promocionar viviendas a través de influerces y creadores de contenido.

Esta propiedad puede ser comparada con un resort de lujos, pues ofrece múltiples comodidades y zonas recreativas. La casa principal tiene una extensión de 13,297 pies cuadrados distribuidos en 10 dormitorios, ocho baños, cuatro medios baño, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, sala de cine, cava de vinos con capacidad para 1,600 botellas, cuarto de lavado y otras comodidades. Entres los espacios más llamativos de la casa principal se tiene que mencionar sus dos salas de pánico.

Hay que destacar que el lugar fue construido desde cero por el exjugador de la NBA, su construcción finalizó en 2009, misma época en la que jugaba para los San Antonio Spurs. Con este mismo equpo Parker se retiró en 2019.

Adicional a la casa principal hay un gimnasio independiente de casi 6,000 pies cuadrados con cancha de baloncesto, sala de juegos, sala de ejercicios, vestuario, sala de trofeos y duchas.

Al aire libre, la propiedad ofrece extensas áreas verdes y su propio parque acuático.

