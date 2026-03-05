Alicia Machado responde en Hoy Día a Maripily: ‘Me da lástima’

Un día después de que Maripily Rivera le envió un fuerte mensaje a Alicia Machado, la actriz venezolana aprovechó las cámaras del programa Hoy Día para responderle.

“A mi Maripily en el fondo, de verdad, lo que me da es lástima porque mira que yo a ella he tratado de ayudarla, de apoyarla, porque le ha sido muy difícil hacer una carrera sin talento”, comentó.

Luego, indicó que cuando ella fue a Puerto Rico junto a su hija, la boricua no le pagó nada. “Yo me pago todo”, señaló la venezolana para negar que la ganadora de La Casa de los Famosos 4 le haya cubierto sus gastos.

Alicia Machado aseguró que en ese viaje hubo un momento muy lamentable porque Maripily comenzó a pegarle gritos dentro de su carro. Todo ante la presencia de su chofer y su maquillista, a quien asegura trata muy mal.

La pelea entre Maripily Rivera y Alicia Machado

La molestia de la ex reina de belleza habría sido porque su hija Dinorah no quería salir en las redes sociales de la boricua.

“Ella se inventó un montón de actividades como si yo fuera su empleada. Yo no soy tu empleada, Maripily”, comentó.

En el programa, la Miss Universo 1996 dijo que su colega ha hablado mal de personas cercanas como Manelyk, Alfredo Adame y Sergio Mayer y que eso es algo que deplora. “Yo no tengo ninguna rivalidad. Yo fui a Puerto Rico y, después de lo que ella nos hizo, yo me subí al coche y ella se inventó una actividad con unos patrocinadores y ella pensaba que me llevaba de empleada”, dijo.

Alicia Machado comentó que ella no funciona así y que pagó todo lo de su viaje, incluyendo sus boletos de avión.

Esta nueva controversia, entre dos personalidades tan mediáticas, ha marcado un debate intenso en redes sociales debido a todas las revelaciones que han hecho una acerca de la otra.

