Alicia Machado opina de La Casa de los Famosos 6: ‘Ahí nadie es amigo de nadie’

La actriz venezolana Alicia Machado habló del reality show La Casa de los Famosos 6, que en apenas semanas ya ha ofrecido intensos momentos dentro de la competencia.

Durante una visita al show Hoy Día, afirmó que la rivalidad es algo natural de este juego, debido a que se disputan $200.000 dólares en efectivo.

“Esto es una competencia, eso no es un jardín de infancia. Ahí nadie fue a hacer amigo de nadie”, dijo en el programa matutino de la cadena Telemundo.

La artista, quien ganó la primera temporada de este reality show, consideró que los amigos dentro de la casa salen es por conveniencia, pero que en la mayoría de las ocasiones no hay intenciones sinceras.

“Y al final, cuando ya estamos en la gran final, todos ganadores de vida, como en los reinados”, opinó sobre cómo aquellos que avanzan más tiempo son los que realmente ganan, pues han logrado obtener el reconocimiento del público.

Alicia fue enfática al recordar que, aunque las alianzas parecen sólidas, “cada quien va a girar sus piezas” según le convenga para proteger su permanencia. Según la ex-Miss Universo, la estrategia individual debe prevalecer sobre los sentimientos, pues el objetivo final es el premio monetario y no la validación social dentro de la casa.

Esta temporada de La Casa de los Famosos ha tenido intensos momentos, desde fuertes peleas hasta equipos que cada vez se fortalecen más y más.

Uno de los habitantes más mediáticas son Laura Zapata, Oriana Marzoli, El Divo y Sergio Mayer, quienes se han encargado de dar mucho contenido gracias a sus controversiales personalidades y por ende suenan constantemente en las redes sociales. Esto es muy favorable, ya que al no pasar desapercibidos logran conquistar el voto de la audiencia.

