Barbra Streisand podría homenajear a Robert Redford en los Oscar

A un par de semanas de que se realice una nueva ceremonia de los premios Oscar, medios han informado que la producción está actualmente en conversaciones con Barbra Streisand para que sea parte del homenaje que se le hará a Robert Redford.

Lo que querrían es que Streisand cante en el segmento del “In Memoriam’ de este año. De confirmarse, esta sería su segunda vez a cargo de este momento, pues en 2013 interpretó ‘The Way We Were’ para honrar al fallecido compositor Marvin Hamlisch.

Según ‘Variety’, se quiere que Streisand sea la encargada de rendir honor a Robert Redford, quien falleció en septiembre del 2025. Además de Redford, este año seguro estarán incluidos en el “In Memoriam”: Rob Reiner, Diane Keaton, Catherine O’Hara, Val Kilmer, entre otros.

La ceremonia de los Oscar de este año se realizará el domingo 15 de marzo y todas las estrellas se reunirán en el Dolby Theatre de Hollywood. Por segundo año, el presentador será el comediante Conan O’Brien.

¿Cuál es la relación entre Robert Redford y Barbra Streisand?

La idea de que Barbra Streisand sea la encargada del ‘In Memoriam’ de este año se debe a su relación con Robert Redford, pues es conocida como una de las amistades más sólidas de Hollywood. Su amistad comenzó en los años 70, cuando ambos trabajaron juntos en la película ‘The Way We Were’ (1973).

Redford murió el 16 de septiembre del año pasado y poco después de la confirmación, Streisand compartió una publicación en Instagram donde lo recordó, habló sobre cómo se conocieron y sobre lo que los hacía diferentes.

“Cada día en el set de ‘The Way We Were’ era emocionante, intensa y pura alegría. Éramos tan opuestos: él era del mundo de los caballos; yo era alérgico a ellos; sin embargo, seguimos tratando de averiguar más sobre el otro, al igual que los personajes de la película“, escribió. En la misma publicación agregó una foto de ellos en los años 70.

