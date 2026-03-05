Maripily Rivera y Alicia Machado tienen fuerte discusión

Una fuerte discusión se generó entre Maripily Rivera y Alicia Machado en medio de comentarios por la sexta temporada del reality show La Casa de los Famosos, que transmite Telemundo.

Todo ocurrió porque la actriz venezolana defendió a Sergio Mayer de críticas de Maripily y además aseguraba que su colega “no es amiga de nadie”.

Este comentario no gustó al huracán boricua, quien sin filtros dio su contundente respuesta a la Miss Universo 1996.

“Yo estoy confundida, enojada y quiero que me den tiempo. Aquí la que no es amiga de nadie se llama Alicia Machado. Yo creí que era mi amiga, pero en estos momentos descubro que no es mi amiga”, comentó.

Además de esto, comentó: “Aquí quien hablaba mal de Sergio Mayer en las galas era ella. No digo todo lo que me dijo porque tengo testigos al lado mío que vieron cuando ella me hablaba mal de él y todo”.

¿Qué pasó entre Maripily Rivera y Alicia Machado?

La puertorriqueña recordó que ella llevó a Alicia Machado y a su hija Dinorah a Puerto Rico para que vieran a Bad Bunny y fue una experiencia muy mala. “Si ustedes llegan a ver, con testigos, lo que ella me hizo y lo loca que se puso. Me hizo que le buscara un chofer, que le separara un lugar para ver el concierto y después me canceló porque le entró una loquera como siempre”, agregó.

La famosa dijo que si está buscando atención, que no lo haga con su nombre y que está dispuesta a ponerla en su sitio si sigue haciendo comentarios en su contra.

“Si tú eres loca, yo soy más loca que tú, pero con pruebas, pero te deseo lo mejor”, señaló en el programa de televisión.

Por último, pidió que hablara con la verdad y busque ayuda, pues siente que la actitud que ha tomado no es la mejor.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera muestra los resultados de su operación

· ¿Cómo avanza la recuperación de Maripily Rivera luego de someterse a cirugía?

· Maripily Rivera habla de la operación a la que se sometió: ‘Me voy a ver como ustedes querían’