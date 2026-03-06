Posicionamiento de alta tensión entre Oriana Marzoli y Celinee Santos en La Casa de los Famosos 6

El posicionamiento de este jueves en La Casa de los Famosos 6 ha sido de alta tensión, en especial por el cruce de palabras que tuvieron la venezolana Oriana Marzoli y Celinee Santos en el reality show de la cadena Telemundo.

En el cara a cara, la experta en programas de telerrealidad le dijo a la dominicana: “Poco tengo para decirte porque los 16 días que llevamos de reality te los has pasado durmiendo. Así que me cuesta buscar algo, pero sí que es cierto que cuando te despiertas y estás por ahí medio zombi, sueltas cosas que me hacen como daño al oído, ¿vale?”.

Después, la invitó a mejorar la forma en cómo se expresa, pues mal algunas palabras: “Esto es una invitación, ¿vale? Y te voy a ayudar si quieres, a que aprendas por lo menos a conjugar los verbos. O sea, te prometo que me hace realmente daño, me parece que es un insulto al resto. Es nuestra lengua madre; todos hablamos el mismo idioma. O sea, de verdad, me duele tanto cuando la escucho decir ‘empréstame’. No se dice ‘empréstame’, se dice ‘préstame’. No se dice ‘haiga’, se dice ‘haya’ del verbo haber, ¿vale? Y así un largo etcétera. Pero no pasa nada, tienes tiempo, medítalo y en vez de dormir tanto y pegarte tanto a las sábanas, ponte un poquito, sabes, como a mejorar eso. Sí, ya está”.

Intenso cara a cara en La Casa de los Famosos

Luego de un intenso toma y dame, la ex reina de belleza pudo responder con su argumento: “Definitivamente soy dominicana. Y como hay puertorriqueños, como hay cubanos, como hay otras nacionalidades, tengo mi forma de hablar y es mi forma de expresarme”.

Además de esto, le dijo: “Pero muchas gracias. Como te estaba diciendo, soy dominicana y represento a muchas personas de diferentes países. Y me da pena que te estés burlando de mi forma de hablar cuando hay muchas personas que hablan como yo, como los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños… y que tomes este detalle de palabras para burlarte y faltar el respeto. No solamente a mí, sino a todas las personas que también hablan así”.

Esta discusión ha generado un intenso debate en redes sociales, debido a que hay quienes consideran que Oriana se comportó de manera grosera, pero otros la apoyaron, ya que sí creen que Celinee tiene problemas al hablar.

