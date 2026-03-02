Lupita Jones fue eliminada de La Casa de los Famosos 6

La actriz mexicana Lupita Jones no contó con el apoyo suficiente del público y por eso fue eliminada del reality show La Casa de los Famosos 6, que transmite la cadena Telemundo.

La Miss Universo 1991 se convierte en la segunda habitante en salir de la competencia y la decisión tomada por la audiencia hace ver cómo se inclinan por algunos participantes que están dando contenido en el programa, como la venezolana Oriana Marzoli.

La eliminación de Lupita Jones trajo fuertes reacciones en la mansión, en especial la de Laura Zapata, quien no dudó en mostrar su indignación porque su compañera en la competencia fue sacada de la “telenovela de la vida real”.

En los últimos días, la ex reina de belleza se mostraba incómoda por lo que había vivido dentro del juego, en especial por los roces que tuvo con Oriana, a quien criticaba por no hacer nada en la casa y además andar mucho en bikini.

Para muchos televidentes, Lupita Jones pidió su salida del programa, debido a que no se sentía cómoda y prefirió dejar hasta este punto su participación.

Sin embargo, hay quienes creen que realmente decepcionó a la audiencia y por eso terminó fuera del reality.

Ahora quedará ver cómo se reconfigura el juego, en especial por esta victoria para el cuarto Tierra, que ha visto como los han respaldado gracias a las ocurrencias que han tenido en los primeros días de la competencia.

