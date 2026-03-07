Chiquinquirá Delgado habla de su sueño de volver a Venezuela

La presentadora venezolana de televisión Chiquinquirá Delgado dijo en una entrevista con Raúl González que siente que el haber emigrado fue una decisión correcta, pero eso no le quita las ganas de volver a su país.

El conductor de Despierta América le preguntó si en algún momento se arrepintió de haber salido del país y la famosa dijo que no, que al final siente que hizo lo que dictaba su corazón.

Sin embargo, eso no quita que anhele pisar de nuevo su tierra luego de ocho años de haber salido. “Tengo un deseo enorme en mi corazón de volver a ir allí, de comerme la arepita en la esquina, de ver a toda esa gente de la cuadra… yo soy fiel creyente de que nunca vas a estar como estás en tu tierra”, dijo.

Chiquinquirá Delgado quiere trabajar de nuevo en la TV de su país

La emoción de Chiquinquirá Delgado es tal que no se niega a trabajar de nuevo en la televisión de su país, como cuando animó el programa matutino Portada’s.

“Claro que sí estoy dispuesta, adoro mi país y adoro la idea de regresar. Tengo muchos afectos. Venevisión siempre fue mi casa por muchos años, todo el equipo de producción, técnicos, tengo los mejores recuerdos y sería muy feliz de llegar a hacer algo ahí”, destacó.

Después de este punto, hablaron de Despierta América y cómo esta oportunidad significó un momento importante en su carrera.

“Yo era la novata y yo no sabía que a la novata le toca llegar más temprano que a todos”, recordó sobre esos momentos especiales en sus comienzos en el show de Univision.

Dijo que llegaba como a las 04:00 a.m. para maquillarse. “Es complicado, sobre todo porque tenía una bebé recién nacida, pero era una época de explorar, de volver a saborear y a vivir los comienzos. Entonces, para mí Despierta América fue conectar con un público divino. El público de la mañana es un público leal, agradecido, familiar”.

Esta entrevista fue clave para conocer detalles que quizás muchos no sabían de Chiquinquirá Delgado, quien con el paso del tiempo se ha convertido en una presentadora destacada en el entretenimiento hispano.

