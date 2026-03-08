La impresionante maniobra de Franco Colapinto que evitó una catástrofe en el GP de Australia (Video)

El argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1, realizó una de las maniobras más impresionantes de la temporada en la largada del Gran Premio de Australia, prueba con la que se dio inicio a la temporada 2026 de la categoría reina del automovilismo.

A pesar que el piloto sudamericano terminó en el lugar 14 de la carrera, se llevó los elegios del mundo del deporte de motor tras evitar milagrosamente un accidente con Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls tuvo un mal arranque y Colapinto debió aplicar reflejos de felino para evitar un aparatoso acciendente masivo en el pelotón.

“Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, dijo el argentino tras la carrera. Gracias a su reacción pudo completar una primera carrera en la que perdió algunos segundos y quedó relegado del pelotón principal.

Más allá del accidente evitado por Colapinto, la escudería Mercedes pisó fuerte en esta primera prueba de la temporada de F1. George Russell se llevó el primer luegar y Kimi Antonelli llegó en el segundo puesto.

Ferrari también sacó los dientes con Charles Leclerc (3°) y Lewis Hamilton (4°). Max Verstappen llegó sexto tras pelear hasta el final por el quinto lugar con Lando Norris.

La Fórmula 1 tendrá su segundo capítulo el próximo fin de semana con el GP de China, en el circuito de Shanghai.

