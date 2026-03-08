Oscar 2026: se está preparando el reencuentro de ‘Bridesmaids’ a 15 años de su estreno

A una semana de la ceremonia oficial de los premios Oscar, la producción del evento sigue organizando los últimos detalles. Ahora, se ha revelado que entre las propuestas a confirmar está la reunión del elenco de ‘Bridesmaids’ tras 15 años de su estreno.

Además de servir de homenaje para la comedia de Paul Feig, la cual se estrenó en 2011, esta reunión también sería una forma de que todo el elenco acompañe a Rose Byrne en su primera nominación a los Oscar.

Fuentes relacionadas con la organización del evento le dijeron a ‘Variety’ que aún se está en conversaciones, pero la idea sería que estén juntas sobre el escenario Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy.

‘Bridesmaids’ es una película importante en la carrera de varios de los que formaron parte. Por ejemplo, Melissa McCarthy recibió su primera nominación a los Oscar por interpretar a Megan en la historia. Además, Paul Feig y Annie Mumolo fueron nominados en la categoría de Mejor Guion Original.

¿Por qué Rose Byrne está nominada a los Oscar?

La actriz Rose Byrne llega a esta edición de los premios Oscar nominada en la categoría Mejor Actriz por su trabajo en ‘If I Had Legs I’d Kick You’, una comedia dramática dirigida por Mary Bronstein.

En ‘If I Had Legs I’d Kick You’ interpreta a una psicoterapeuta que atraviesa una situación personal compleja mientras cuida a su hija.

Byrne compite en esta categoría contra Jessie Buckley (‘Hamnet’), Emma Stone (‘Bugonia’), Kate Hudson (‘Song Sung Blue’) y Renate Reinsve (‘Valor sentimental’).

¿Qué se sabe sobre los Oscar 2026?

La edición 98 de los premios Oscar se realizará el próximo domingo 15 de marzo en Los Ángeles, California. Por segundo año consecutivo, la presentación de la ceremonia estará a cargo del comediante Conan O’Brien.

Además, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por ahora ha confirmado como presentadores a Paul Mescal, Chris Evans, Robert Downey Jr., Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Zoe Saldaña y Rudolph.

Entre los participantes por confirmar está Barbra Streisand, quien estaría en conversaciones para cantar durante el ‘In Memoriam’ de este año y para hacer un homenaje al fallecido Robert Redford.

‘Variety’ también ha revelado que Billy Crystal será parte de un homenaje dedicado a Rob Reiner, quien murió en diciembre de 2025. Este segmento incluiría a otras personalidades que formaron parte de su proyectos, como por ejemplo Meg Ryan.

