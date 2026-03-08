¿Por qué Carlos Adyan ha estado ausente en el programa En Casa con Telemundo?

El presentador de televisión Carlos Adyan no estuvo esta semana en el programa En Casa con Telemundo, causando intriga entre el público del show de entretenimiento.

La razón por la que se ausentó el boricua es porque visitó a su esposo Carlos Quintanilla en Madrid, debido a que el productor de televisión está en la grabación de Carlota, una producción en la que actuará Belinda.

Carlos Adyan en Madrid

Debido a esto, la pareja ha tenido que distanciarse, pero solo por un tiempo, ya que el conductor de TV ha asegurado que viajará al país europeo de vez en vez para ver a su esposo.

Con este primer viaje, según comentó Carlos Adyan, tuvo emociones muy especiales junto a su esposo. “Días bonitos a tu lado. Muchos me han preguntado por qué estoy viniendo tanto a Madrid… pues Carlos está viviendo acá hace unos meses grabando un proyecto muy importante en su carrera… y pues mis días libres me doy la escapada y lo acompaño al trabajo. Apoyándonos en sueños (literalmente, miren el último video) y cumpliendo metas… de eso trata la vida”.

En otra publicación, el periodista habló de lo bien que le hizo este viaje. “Una semana linda en Madrid. Mucha comida, cultura, amor, gente bonita y ejercicios para no perder la costumbre. Volveré pronto… Gracias a todos los que hicieron de este viaje único”, comentó.

Ahora, se espera que regrese este 9 de marzo a En Casa con Telemundo, en donde probablemente le dé una respuesta a Alicia Machado, quien hace poco lo insultó por un conflicto que la venezolana tuvo recientemente con Maripily Rivera.

