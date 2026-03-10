Veterano congresista de NYC Jerry Nadler endosa a Antonio Reynoso en carrera por distrito 7 que ocupa Nydia Velázquez

NUEVA YORK – El congresista de Nueva York, Jerry Nadler, endosó al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, en su aspiración de llegar a Washington D.C. para representar al distrito 7 que actualmente ocupa la política de origen boricua Nydia Velázquez.

En un comunicado enviado este martes por la campaña de Reynoso, Nadler, que representa el distrito 12, argumentó que lo respalda por su extensa lucha a favor de la clase trabajadora.

“Antonio Reynoso ha dedicado su carrera a luchar por la gente de Brooklyn y Queens, y a lograr resultados concretos para las familias trabajadoras. Desde sus inicios como organizador sindical hasta su liderazgo en el Caucus Progresista del Ayuntamiento y ahora como presidente del condado, Antonio ha demostrado un profundo compromiso con la lucha contra el poder en nombre de la promoción de la clase trabajadora. En un momento en que nuestra democracia y nuestros derechos fundamentales están bajo ataque, necesitamos líderes en el Congreso que se enfrenten al extremismo y defiendan los valores que definen a Nueva York. Me enorgullece respaldar a Antonio y espero verlo aportar su experiencia a Washington”, expuso Nadler, el miembro de la Cámara con más años de servicio en el estado, específicamente, 34.

En respuesta, Reynoso, exconcejal de Brooklyn, dijo que el apoyo del “Decano de la Delegación de NY en el Congreso” significa “muchísimo” para él por su historial de lucha “progresista”.

“El congresista Jerry Nadler ha sido un defensor progresista de Nueva York durante décadas, y contar con su apoyo significa muchísimo para mí. Este es el representante que ayudó a liderar la lucha por proteger nuestro derecho al voto, luchó por la dignidad y la igualdad de nuestros vecinos LGBTQ y lideró el juicio político contra Donald Trump para defender nuestra democracia cuando estaba en juego. El representante Nadler siempre ha alzado su voz en Washington para defender los derechos civiles y los valores que definen nuestra ciudad. Me siento profundamente honrado de contar con su apoyo y me comprometo a continuar esa misma lucha valiente por las familias trabajadoras y por un país más justo y democrático”, expresó Reynoso en el mismo parte de prensa.

Velázquez, que ocupa el escaño actualmente, pero que se retirará este año de la política electiva, endosó a Reynoso, el 15 de enero. Velázquez describió a su colega como un “campeón de la clase trabajadora”.

“Me enorgullece respaldar a Antonio Reynoso, ‘Hijo de Los Sures’. Es un líder progresista local, listo para impulsar nuestra lucha. Antonio comprende las dificultades de las familias trabajadoras porque las ha vivido y ha logrado un cambio real para nuestras comunidades. Se enfrentará a Trump sin complejos, se opondrá a la desigualdad y la injusticia, y luchará por la abolición de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, resaltó Velázquez al momento de extenuar su apoyo al dominicano.

Velázquez además anticipó que, de lograr su meta de llegar a Washington D.C., Reynoso será un defensor de las causas de Puerto Rico, incluyendo la resolución del estatus político.

“Defenderá a Puerto Rico, a nuestro pueblo y nuestro derecho a la autodeterminación, a la vez que defiende a las comunidades latinas de todo el país. Antonio es el líder que este momento exige: valiente, progresista y con una sólida base en la experiencia. Al pasar la antorcha a la próxima generación, pido a los neoyorquinos que lo apoyen. Nuestro legado, arraigado en la justicia, la dignidad y la oportunidad, está en manos firmes con Antonio”, afirmó Velázquez, quien ha fungido como voz clave en los asuntos de de la isla en el Congreso ante la falta de representación plena por la condición de territorio.

Las primarias demócratas por el Distrito 7, que incluye vecindarios de Brooklyn y Queens se anticipan como una de las más competitivas en la ciudad.

El debate alrededor de la contienda inició con cuestionamientos por parte de Reynoso y Velázquez al endoso del alcalde Zohran Mamdani a la candidata Claire Valdez.

Entre otras cosas, Velázquez anticipó que el apoyo del alcalde de NY a la socialista demócrata, quien lleva un año sirviendo como asambleísta de Queens, podría crear fracturas dentro del Partido. Argumentó en entrevista con el NYT que “las lunas de miel son cortas”, y que el endoso de Mamdani a Valdez podría crear una división entre los miembros de la coalición que lo ayudó a llegar a la posición.

Valdez obtuvo el endoso de la sección de la ciudad de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA), lo que también trajo a la discusión las divisiones entre progresistas y socialistas dentro de la colectividad.

La tercera contendiente al escaño que deja Velázquez es la concejal de Queens, Julie Won. La progresista ha apostado a una campaña “positiva” enfocada en las necesidades de grupos como los migrantes y en el acceso a servicios gubernamentales a través de la tecnología.

Reynoso, exconcejal de Brooklyn, fue endosado previamente por la fiscal general de NY Letitia James y el Partido de las Familias Trabajadoras (WFP).

El defensor del pueblo, Jumaane Williams; el presidente del condado de Queens, Donovan Richards; y las concejales Jennifer Gutiérrez, Crystal Hudsonm, Shekar Krishnan, Sandy Nurse, Lincoln Restler, también respaldaron al hispano en la contienda congresional.

El Consejo de Gremios de Hoteles y Juegos de Azar, el Sindicato de Trabajadores Minoristas, Mayoristas y de Grandes Almacenes (RWDSU); Teamsters Local 237, Unite Here Local 100, Churches United for Fair Housing Action (CUFFH), Make the Road Action, New York Communities for Change, New York Progressive Action Network y Latino Victory Fund anunciaron su apoyo a la candidatura de Reynoso.

El Diario entrevistó en exclusiva a los tres candidatos sobre el impacto de la contienda y las propuestas de cada uno, material que puedes explorar más abajo.

