Maroon 5 y Post Malone estarán en el GP de F1 de EE.UU.

El fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos tendrá un atractivo adicional. La organización de este Gran Premio de Fórmula 1 confirmó que dos nombres fuertes del panorama musical encabezarán las noches previas a la carrera. Se trata de la banda Maroon 5 y del cantante Post Malone.

El anuncio llegó a través del sitio oficial del “Circuit of the Americas”, escenario habitual del evento que cada año convoca a miles de fanáticos del automovilismo.

El recinto situado en la ciudad de Austin detalló que la cita musical formará parte de la programación que acompaña la competencia en octubre, una tradición que combina entretenimiento y deporte con la misma intensidad.

Dos noches consecutivas para encender el ambiente del Gran Premio

La propia banda confirmó su participación con una publicación en redes sociales, acompañada por una imagen del grupo posando junto a un auto de carreras.

Su presentación quedó fijada para el viernes 23 de octubre, abriendo así las actividades del fin de semana. Un día después, el sábado 24, será el turno de Post Malone, quien sumará su estilo a la previa de la carrera principal.

Ambos espectáculos se realizarán dentro del mismo complejo donde se disputará la fecha estadounidense del campeonato de la Fórmula 1, lo que convierte cada jornada musical en parte directa del ambiente que se vive alrededor de la pista.

Las entradas para las actuaciones ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Los boletos para Maroon 5 parten en 109 dólares, mientras que los de Post Malone comienzan en 271 dólares. La organización también habilitó paquetes que incluyen acceso completo a los tres días del evento, previsto entre el 23 y el 25 de octubre, una típica y emocionante opción pensada para quienes quieren vivir el fin de semana automovilístico y musical sin perder detalle.

Una tradición que mezcla velocidad y espectáculos en vivo

La presencia de artistas de alto perfil en el Gran Premio de F1 no es nueva. En 2025, la programación musical estuvo en manos del DJ Kygo, el cantante country Garth Brooks y la banda Turnpike Troubadours, quienes llevaron estilos muy distintos al mismo escenario.

La apuesta por incorporar música en vivo se ha convertido en una forma de ampliar la experiencia del público que viaja hasta Texas para disfrutar la carrera.

