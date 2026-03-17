Mujer ebria causó 2 muertos en choque múltiple de 6 autos en Nueva York: policía

Diana Kutateladze fue detenida como sospechosa de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

Según la policía, la sospechosa de 36 años residente de Oceanside, conducía con un pasajero en dirección oeste por la autopista en el condado Nassau alrededor de las 10:15 p.m. del domingo cuando perdió el control de su vehículo, rozó lateralmente un BMW gris, cruzó la mediana central y continuó circulando en dirección oeste por los carriles destinados al tráfico en dirección este.

Impactó a varios vehículos más antes de chocar frontalmente contra un Toyota Highlander negro modelo 2016, cuyos dos ocupantes -Donald Maxwell, de 82 años, y Liscent Maxwell, de 88- fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

Un total de 6 vehículos y 10 personas se vieron involucrados en el accidente. Varios otros conductores y ocupantes implicados en la colisión fueron trasladados a hospitales locales. Una persona sufrió heridas críticas, mientras que las lesiones del resto de los afectados se consideraron no mortales, indicó ABC News.

Kutateladze fue arrestada y acusada de homicidio vehicular agravado, homicidio culposo vehicular, agresión, conducción bajo los efectos del alcohol y conducción imprudente. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El tramo de la Southern State Parkway en dirección este, a la altura de la salida 15, permaneció cerrado durante siete horas y reabrió al tráfico poco después de las 5:00 a.m. del lunes. Dado que la investigación continúa en curso, se solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente o que haya grabado videos del mismo que se ponga en contacto con la Policía del Estado Nueva York (NYSP).

El mes pasado, también en Long Island (NY), Joshua Alvarado fue acusado de conducir drogado y arrollar en una acera a un anciano guardia de camino cuando estaba trabajando uniformado. Además la ecuatoriana Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau, murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio.

En enero un joven de 23 años fue arrestado en relación con un accidente que cobró la vida de dos adolescentes que iban en su auto como pasajeras también en el condado Nassau en Long Island (NY).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.