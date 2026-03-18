Pareja latina murió en choque en NJ: policía sentenciado por conducir drogado

John P. McClave III fue hallado culpable de conducir drogado siendo policía en Nueva Jersey y provocar un accidente automovilístico en el que murió un matrimonio latino en 2021.

McClave se dirigía a su trabajo el sábado 9 de octubre de 2021 cuando ocurrió el accidente en Asbury Avenue, cerca del paso elevado de la Garden State Parkway en Tinton Falls, que costó la vida de Angel L. Acevedo Jr. (40) y su esposa Daniela Correia Salles (35), residentes de Maryland.

El residente de Toms River de 38 años ahora fue hallado culpable por un jurado de dos cargos de homicidio vehicular tras un juicio de una semana de duración en el Tribunal Superior del condado Ocean, informó un comunicado del fiscal del condado Monmouth, Raymond S. Santiago. El caso fue transferido al Tribunal Superior de Ocean en noviembre de 2024 debido a un posible conflicto de intereses.

A McClave lo trasladaron al Jersey Shore University Medical Center con heridas que no ponían en peligro su vida. Los fiscales afirmaron que el policía conducía de manera imprudente en el momento del accidente: no redujo la velocidad ni cambió de dirección tras salirse de los carriles de la Garden State Parkway, lo que provocó que su vehículo saliera despedido por el aire al chocar contra un terraplén, impactando finalmente contra el auto de las víctimas. Acevedo y Correia fueron declarados muertos en el lugar del accidente: él era un ingeniero de US Army, nativo de Nueva Jersey y su esposa era una doctora brasileña, según sus obituarios.

Los investigadores señalaron que McClave se encontraba bajo la influencia de una sustancia intoxicante en el momento del accidente. Una muestra de sangre dio positivo en THC, sustancia presente en la marihuana, destacó People. Su nivel de alcohol en sangre se encontraba por debajo del límite legal del estado, según consta en una declaración jurada presentada en el caso.

McClave se enfrenta a una pena máxima de hasta 20 años de prisión estatal. Según los fiscales, deberá cumplir el 85% de su condena antes de tener la posibilidad de obtener la libertad condicional, en virtud de la Ley de No Liberación Anticipada (NERA) de Nueva Jersey. La audiencia para dictar sentencia está programada para el 8 de mayo.

A principios de este mes tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. El domingo Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. El mes pasado, también en Long Island (NY), Joshua Alvarado fue acusado de conducir drogado y arrollar en una acera a un anciano guardia de camino cuando estaba trabajando uniformado.

Además la ecuatoriana Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY), murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio. En enero un joven de 23 años fue arrestado en relación con un accidente que cobró la vida de dos adolescentes que iban en su auto como pasajeras también en el ese condado en Long Island (NY).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.