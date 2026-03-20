Un muerto y 5 heridos causó un conductor afuera del famoso Apollo Theater de Nueva York

Un ciclista repartidor falleció y otro resultó herido de gravedad después de que un automóvil los embistiera a ellos y a otros vehículos anoche en Harlem, Alto Manhattan (NYC).

El accidente ocurrió alrededor de las 8 p.m. del jueves en la intersección de West 125th Street y Frederick Douglass Boulevard, justo afuera del famoso Teatro Apollo. Según la Policía de Nueva York, un Hyundai Tucson rojo conducido por un hombre de 49 años a alta velocidad chocó contra varios vehículos y personas, desplazándose lo suficientemente rápido como para lanzar por los aires a dos trabajadores de reparto que iban en sus bicicletas.

Un ciclista de 28 años falleció tras ser trasladado al hospital Mount Sinai. El conductor resultó herido y quedó bajo custodia policial. Los cargos en su contra aún están pendientes. Su auto también impactó un camión con remolque y un vehículo de la policía de Nueva York (NYPD) que se encontraba desocupado.

Se reportaron en total 5 lesionados, incluyendo un pedalista de 33 años en estado crítico y el conductor que supuestamente causó la tragedia. Tres ocupantes de otros dos autos, todos hombres, fueron trasladados al Harlem Hospital en condición estable, detalló Daily News.

Esa zona de Harlem suele estar muy concurrida con gente, autobuses, automóviles y bicicletas. En el lugar existen carriles exclusivos para buses y restricciones de velocidad diseñadas para evitar que los conductores excedan los límites; sin embargo, los testigos afirman que el automóvil circulaba a una velocidad excesiva, se salió de su carril y parecía estar fuera del control de su conductor.

Un vendedor en la zona declaró ABC News que es posible que el conductor se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia o, tal vez, en estado de embriaguez. Ninguno de los involucrados en el accidente han sido identificados. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Esta semana Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC).

La semana pasada una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC). Previamente este mes un niño de 4 años murió arrollado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió arrollada también en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras por un conductor que huyó.