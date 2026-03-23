Critican a Natalia Jiménez por usar una ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

La cantante Natalia Jiménez se ha vuelto blanco de críticas por usar una ambulancia para movilizarse a la fiesta de cumpleaños del cantante Carlos Rivera. La artista fue criticada por hacer uso indebido de un vehículo destinado para emergencias.

La cantante se presentó en el Vive Latino en Ciudad de México hace varios días y luego tenía que asistir a la fiesta de cumpleaños de su amigo Carlos Rivera en Puebla el mismo día. Para lograr cumplir con ese compromiso, la cantante decidió usar una ambulancia para trasladarse durante parte de su recorrido desde el festival hasta la fiesta. La cantante también usó una aeronave para llegar a su destino.

Aunque la artista llegó a tiempo para asistir a la fiesta de Carlos Rivera, en redes sociales criticaron que la cantante usara un vehículo destinado para emergencias de manera personal y además fue cuestionado el hecho de que publicara esto en redes sociales.

De acuerdo con El Universal de México, esta acción implicó una violación a la normativa que rige el uso de los vehículos oficiales en Ciudad de México.

De acuerdo con el Reglamento para regular vehículos de uso en la Ciudad de México, la unidad puede ser sancionada con base en lo establecido en el artículo 36. “Cuando exista riesgo inminente a la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia manifiesta, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará la suspensión temporal o definitiva del vehículo de uso como ambulancia”.

Asimismo, el reglamento prohíbe el uso de la ambulancia con otras funciones que no sean para traslado de pacientes, personal médico y emergencias. También prohíbe circular con luces y sonido encendido sin llevar paciente o atender una urgencia médica.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si la unidad que la trasladó sufrió algún tipo de sanción.

La cantante española Natalia Jiménez saltó a la fama como vocalista del grupo ‘La Quinta Estación’, muy popular en México. Tras la disolución de la agrupación, Natalia Jiménez inició su carrera como solista y se ha convertido en una de las artistas más queridas de México.

Con su segundo álbum como solista, la cantante recibió dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías Álbum del año y Canción del año.

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