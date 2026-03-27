¿Trump firmará una orden para pago inmediato a los agentes de la TSA afectados por cierre de DHS?

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el jueves que, ante la “crisis nacional” creada por los demócratas al no votar para financiar agencias migratorias bajo la sombrilla del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) firmará una orden ejecutiva que garantice el pago inmediato a los empleados de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte).

“Dado que los demócratas han creado imprudentemente una verdadera crisis nacional, estoy haciendo uso de las facultades que me confiere la ley para proteger a nuestro gran país, ¡tal como siempre haré! Por consiguiente, firmaré una orden instruyendo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que pague de inmediato a nuestros agentes de la TSA, con el fin de hacer frente a esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos provocado por los demócratas en los aeropuertos. No es una tarea fácil, ¡pero la llevaré a cabo!”, compartió el mandatario en su red Truth Social.

Añadió: “Deseo expresar mi agradecimiento a nuestros laboriosos agentes de la TSA y también al ICE por la increíble ayuda que nos han brindado en los aeropuertos. No permitiré que los demócratas de la izquierda radical sigan manteniendo a nuestro país como rehén por más tiempo”.

Una alta oficial de la Casa Blanca dijo a Fox News que el dinero que se usará para pagarle a los agentes de la TSA provendrá de la “Gran y Hermosa Ley” que aprobaron los republicanos en el Congreso en el verano pasado.

“Al igual que las medidas adoptadas durante el primer cierre del gobierno provocado por los demócratas (es decir, el pago a las tropas), el presidente Trump ha determinado que los demócratas del Congreso han creado una situación de emergencia que no puede permitirse que continúe”, declaró en un comunicado Rachel Cauley, directora de comunicaciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.

El reporte de New York Times plantea que el Presidente no requiere de una orden ejecutiva para asignar dinero de ese fondo y que el anuncio de la firma de la orden es una manera de llevarse el crédito.

Los demócratas llevan días presionando para aprobar una legislación aparte para financiar únicamente la TSA.

A pesar de que en el Senado se aprobó un proyecto esta madrugada para operar algunas de las agencias del DHS como la TSA, todavía queda por ver si la Cámara de Representantes aprobará la medida. Se espera que este viernes se voté por la legislación en ese cuerpo legislativo. No está claro si Trump descartará la firma de la orden en vista de la potencial ratificación de la legislación en la Cámara Baja.

Mullin se expresó satisfecho con la movida de Trump.

“Quiero agradecer a @POTUS por su liderazgo al encontrar la manera de pagar a nuestros agentes de la TSA para poner fin a este caos en nuestros aeropuertos. Estas filas de varias horas de duración, y los miles de estadounidenses que perdieron sus vuelos, fueron causados únicamente por el imprudente cierre del @DHSgov provocado por los demócratas”, compartió desde su cuenta en la red social X.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ve la acción de Trump como una solución a corto plazo y anticipó que la delegación seguiría presionando para llegar a un acuerdo más amplio.

En declaraciones que citó el NYT, dijo que “obviamente, queremos financiar todo lo que se encuentra dentro” del DHS.

“Me complace que esta Administración haya decidido finalmente pagar a estos trabajadores, después de haber optado por no hacerlo durante 41 días”, compartió por su parte la la representante demócrata de Connecticut Rosa DeLauro en X.

La miembro de alto rango del Comité de Apropiaciones de la Cámara cuestionó de dónde saldrían los fondos dado que previamente Trump había dicho que no había dinero.

Viajeros en aeropuertos de EE.UU. y en los territorios enfrentan largas filas y hasta tres horas de espera en algunos casos debido a la falta de personal de TSA. Como no se les está pagando, varios trabajadores de la agencia han renunciado y otros se han reportado enfermos.

El DHS se mantiene bajo un cierre parcial desde el 14 de febrero por falta de acuerdo en el Congreso para financiar agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP).

Los demócratas exigen garantías de cambios en los protocolos y procedimientos de intervención de los agentes en caso de operativos o redadas migratorias.

Esta semana inició un despliegue de agentes de ICE en aeropuertos de EE.UU. por órdenes de Trump para servir de apoyo a los oficiales de la TSA y supuestamente agilizar los procesos.

Pero esta movida ha desatado opiniones encontradas, incluso por parte de personal de TSA que alega que la presencia de los oficiales de ICE provoca más desorden y confusión.

También persiste el temor de que los agentes de ICE intervengan con migrantes.

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