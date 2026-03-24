Balacera mortal en restaurante en Queens luego de otra en edificio en Brooklyn: racha de violencia armada en Nueva York

Demitri McKay, hombre de 29 años, murió baleado esta madrugada dentro de un restaurante en Queens (NYC).

Apenas horas antes, al final de la tarde del lunes, un adolescente de 16 años también había sido fatalmente baleado dentro de un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn.

McKay recibió un disparo en el brazo izquierdo dentro del local “Hangar 11”, situado en Metropolitan Ave., cerca de Lefferts Blvd., en Kew Gardens, alrededor de la 1:30 a.m. del martes, según las autoridades. La bala entró y salió de su brazo, terminando por impactar en su corazón, describió Daily News.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a McKay al Hospital Jamaica, donde falleció poco tiempo después. La víctima residía en Queens Village, de acuerdo con la Policía de Nueva York.

Dos hombres huyeron del restaurante, relataron los testigos, mientras los agentes de NYPD rastreaban la zona en busca de grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran ayudarles a localizar a los sospechosos del tiroteo.

En el caso de Brooklyn, el tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. del lunes dentro del complejo Sheepshead Bay Houses. Según la policía, el joven de 16 años recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado a NYC Health and Hospitals/South Brooklyn Health en estado crítico y falleció posteriormente. Su identidad no ha sido revelada. Fuentes informaron a ABC News que la policía busca a un hombre que llevaba un gorro azul y que huyó a pie en dirección desconocida.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC). También este mes una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

También NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

