Vuelven las bebidas alcohólicas al ferry de Staten Island tras casi cinco años

La venta de bebidas alcohólicas en el ferry de Staten Island está habilitada desde el viernes, marcando el retorno de un servicio que no estaba disponible desde 2019 y que, afirmaron las autoridades de Nueva York, forma parte de los esfuerzos por mejorar la experiencia de los pasajeros en una de las rutas más utilizadas de la ciudad.

El anuncio lo realizó el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Mike Flynn, y la presidenta y directora ejecutiva interina de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, Jeanny Pak.

Desde esta semana, los usuarios pueden comprar cerveza, bebidas con gas tipo hard seltzer y cócteles enlatados, junto con una oferta ampliada de refrigerios como pretzels y palomitas de maíz.

Las nuevas opciones comenzaron a ofrecerse en el ferry MV SSG Michael H. Ollis y se irán incorporando progresivamente a otras embarcaciones de la flota, como el Sandy Ground y el Dorothy Day en las próximas semanas.

El servicio de alimentos a bordo había sido reactivado en diciembre de 2024 con la venta de café y snacks, como parte de una primera fase.

Con la incorporación del alcohol, las autoridades buscan completar esa oferta y hacer más atractivo el trayecto tanto para usuarios habituales como para visitantes.

“El ferry de Staten Island ya es uno de los viajes más pintorescos del mundo, y ahora es aún mejor”, afirmó Flynn, quien destacó que los pasajeros podrán disfrutar nuevamente de bebidas frías durante el recorrido gratuito entre Manhattan y Staten Island.

Por su parte, Pak subrayó que el ferry no solo es una pieza importante de la infraestructura de transporte, sino también una experiencia para millones de personas cada año.

Según datos citados por la alcaldía, el servicio transporta a unos 45,000 pasajeros en un día laborable promedio y supera los 16 millones de usuarios anuales.

La congresista Nicole Malliotakis señaló que los puestos de comida y bebida siempre han sido populares entre los viajeros, mientras que la senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton consideró que el regreso del alcohol podría incentivar el uso del ferry y generar ingresos adicionales.

Por su parte, la concejala Kamillah Hanks afirmó que se trata de comodidades que durante años formaron parte del servicio y que ahora refuerzan la experiencia de los miles de usuarios diarios.

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