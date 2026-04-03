Natalia Jiménez aclara polémica por usar una ambulancia para trasladarse

La cantante Natalia Jiménez explicó la razón por la cual usó una ambulancia para trasladarse desde Ciudad de México a Tlaxcala, para asistir al cumpleaños de su amigo y colega Carlos Rivera.

En un video publicado junto con su esposo y manager Arnold Hemkes, la cantante decidió explicar por qué usó la ambulancia y responder a las críticas que cayeron en su contra. Natalia Jiménez fue criticada por publicar un video en el que mostraba sus esfuerzos para salir de su presentación en el festival Vive Latino y llegar a tiempo al cumpleaños de Carlos Rivera. En el video se observa que la exlíder de ‘La Quinta Estación’ usó una ambulancia como parte de su traslado y repitió en varias ocasiones que llegaría a la fiesta a pesar de todo.

Sin embargo, el video causó desaprobación del público, ya que muchos cuestionaron que usara un vehículo de emergencias de manera personal. En el video, la cantante y su esposo explicaron que usaron la ambulancia porque la artista había presentado un cuadro de deshidratación meses atrás y además tenía una condición de prediabetes que requería atención constante.

“Ustedes no lo saben, pero Natalia, de varios meses ya, presenta un cuadro de prediabetes, ella no le gusta hablar de sus temas médicos, pero desafortunadamente, no se estaba sintiendo bien desde la tarde”, dijo su esposo.

Tras el cuadro de deshidratación previo y el malestar que estaba sintiendo, contrataron una ambulancia privada que la trasladó desde el festival a un hospital y no al aeropuerto como se asumió en un principio. Una vez en el centro de salud, los médicos evaluaron a la artista y le permitieron reanudar su viaje.

“Nosotros, su equipo, decidimos cuidarla; temíamos que cayera en otro cuadro de deshidratación o alguna otra cosa, entonces el traslado decidimos hacerlo a un hospital que está en el sur de la CDMX. Desde ahí, si ella no se sentía bien, íbamos a tomar la decisión de no ir (a la fiesta) y, si su estado de salud era óptimo, pudiéramos viajar a Puebla; tomamos la decisión de contratar transporte médico privado para que ella fuera supervisada”, dijo Hemkes.

Asimismo, el esposo de la artista aseguró que los videos mostrados no representan la realidad. “Los videos no a menudo demuestran la realidad de las cosas o todo lo que pasa. Son pequeños fragmentos que Natalia decide utilizar para cosas positivas y dejar un momento agradable para todos ustedes”, afirmó el esposo.

Cuando estalló la polémica, se señaló que Natalia Jiménez podría haber incurrido en una falta legal por presuntamente usar una ambulancia de manera personal sin ser una emergencia. De acuerdo con el Reglamento para regular vehículos de uso en la Ciudad de México, la unidad puede ser sancionada con base en lo establecido en el artículo 36. “Cuando exista riesgo inminente a la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia manifiesta, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará la suspensión temporal o definitiva del vehículo de uso como ambulancia”.

Sigue leyendo:

· El consejo que da Natalia Jiménez a Cazzu tras su batalla legal con Christian Nodal por su hija Inti

· Natalia Jiménez y Arnold Hemkes se casaron en una hacienda en México

· Natalia Jiménez aclara lo que pasa con su salud: “Nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter”