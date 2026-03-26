DEA: niño de 12 años murió drogado con fentanilo en Nueva York; latino acusado

Arístides Cabrera, alias “Buddha”, fue acusado como sospechoso de delitos relacionados con drogas que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx (NYC).

Cabrera también fue acusado de delitos relacionados con armas de fuego por supuesta actividad de narcotráfico armado, según un comunicado de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

Ayer Cabrera fue transferido a custodia federal. “Las armas, las drogas y la violencia son, con demasiada frecuencia, los distintivos de las organizaciones de narcotráfico que operan en nuestras comunidades”, declaró la Agente Especial a Cargo de la División de Cumplimiento de la Ley de la DEA en Nueva York, Farhana Islam. “La acusación formal presentada hoy contra Arístides Cabrera subraya esa realidad mortal, al vincular la distribución de estupefacientes y las armas de fuego con la devastadora pérdida de un niño de 12 años a causa de una intoxicación por fentanilo. Ninguna familia debería tener que soportar el dolor de perder a un hijo a causa de este veneno”.

“Tal como se alega, Arístides Cabrera era un narcotraficante armado que, durante años, inundó El Bronx con drogas letales”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton. “Los estragos que causó su presunto tráfico de drogas no se detuvieron en la puerta de su propia casa; resultaron en la trágica muerte de un niño vulnerable de 12 años en el propio hogar de Cabrera. Pero ni siquiera la muerte del niño impidió que Cabrera, presuntamente, continuara traficando drogas, exponiendo a otros al mismo veneno mortal”.

“Aristides Cabrera mostró un desprecio insensible por la vida humana al, presuntamente, vender fentanilo en un hogar donde un niño de 12 años estuvo expuesto a las drogas que acabaron con su vida”, declaró la Comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch.

Según se alega en la acusación formal y en otros documentos públicos presentados ante el tribunal, desde aproximadamente noviembre de 2017 a enero de 2024, Cabrera y sus co-conspiradores distribuyeron heroína, fentanilo y para-fluorofentanilo en El Bronx, incluso a agentes encubiertos de las fuerzas del orden.

En una grabación de video encubierta de Cabrera realizada durante una de esas transacciones de drogas -en la cual vendió a un agente heroína mezclada con fentanilo por un valor de casi $2,000 dólares-, se puede escuchar al sospechoso describir cómo estaba cobrando precios más altos por las pastillas debido a que “hay una maldita epidemia de opioides aquí afuera”. En el apogeo de su actividad de tráfico de drogas, llegaba a ganar aproximadamente $10,000 dólares semanales con la venta de estupefacientes.

Según la acusación, el 28 de junio de 2022 la exposición al fentanilo y al para-fluorofentanilo distribuidos por Cabrera provocó la muerte de un niño de 12 años que residía con él y otras personas en un apartamento en El Bronx. Allí Cabrera guardaba cantidades significativas de drogas, incluso en una caja fuerte ubicada en un armario situado justo fuera del dormitorio del niño, y donde también tenía dos armas de fuego.

Tras la sobredosis mortal del niño, Cabrera continuó vendiendo drogas por todo Nueva York, incluso mientras permanecía detenido a la espera de juicio por los cargos independientes relacionados con armas de fuego y drogas que derivaron en sus recientes condenas ante los tribunales estatales.

Niños muertos por fentanilo en Nueva York

El mes pasado un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC). En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería.

En diciembre el mandatario Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, diciendo que la medida busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en 2023 el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

Busque ayuda