Irán asegura que van más de 3,000 muertos en la guerra con EE.UU. e Israel

Autoridades iraníes actualizaron el registro oficial de víctimas mortales como consecuencia de las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero al asegurar que hay más de 3,000 muertos, de acuerdo con la Organización Medicina Forense de Irán.

El jefe de esta organización, Abás Masjedi Arani, informó este jueves sobre el total de decesos contabilizados hasta la fecha a la agencia Mizan: “Hemos perdido a más de 3,000 personas en los ataques enemigos en todo el país”.

Asimismo, Arani destacó la complejidad de las labores de reconocimiento, al señalar que el 40 % de las víctimas no pudieron ser identificadas inmediatamente. Entretanto, equipos forenses continúan trabajando en la filiación de los restos recuperados tras los ataques que han afectado a diversas provincias.

Disparidad en los registros y bajas de alto rango

A pesar de las cifras de Iránb, el último balance oficial hasta hoy databa del 5 de marzo, cuando se reportaron 1,230 muertes. Sin embargo, la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3,636, de los cuales 1,701 serían civiles.

El conflicto causó la pérdida de figuras clave en la estructura de poder iraní. Entre las bajas confirmadas se encuentran el líder supremo, Alí Jamenei; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur.

Alto al fuego en marcha

El anuncio de estas cifras coincide con el inicio de un cese al fuego de 14 días pactado la noche del martes entre Irán y Estados Unidos, un periodo para establecer una mesa de diálogo con el fin de finalizar una guerra de más de 40 días marcada por ataques constantes a infraestructuras nucleares, energéticas y civiles, como universidades y hospitales.

Entretanto, la respuesta de Irán incluyó acciones contra intereses estadounidenses en la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, medida que ha generado alteraciones significativas en la economía internacional.

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