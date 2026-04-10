Offset pidió una prueba de paternidad para el hijo de Cardi B con Stefon Diggs

El rapero Offset habría solicitado realizar una prueba de ADN al hijo menor de su exesposa Cardi B, quien quedó embarazada del futbolista Stefon Diggs poco después de su separación del rapero.

De acuerdo con TMZ, el rapero pidió a la corte en la demanda de divorcio que autorizara la realización de una prueba de ADN al hijo que Cardi tuvo con la estrella de los New England Patriots. El portal de entretenimiento tuvo acceso a la orden judicial del juez, del 25 de febrero de 2026, que negó la solicitud del rapero, pero sí le concedió la solicitud de paternidad que quería para otro hijo de Cardi.

En el documento las fechas de los nacimientos de los niños no aparecen reflejadas, pero a uno lo describen como un recién nacido. El hijo de Cardi B con Stefon Diggs nació el 13 de noviembre de 2025.

Además, la orden prohíbe a Offset y Cardi hacer comentarios despectivos o difamatorios el uno sobre el otro en las redes sociales o en entrevistas.

Cardi B solicitó el divorcio de Offset en julio de 2024 después de siete años de matrimonio. La rapera estaba embarazada en el momento que pidió el divorcio y su hija, Blossom, nació en septiembre de ese mismo año. En mayo de 2025, Cardi B confirmó que estaba en una relación con el futbolista Stefon Diggs durante una romántica aparición en un partido de basquetbol.

Poco después anunciaron que su relación se estaba tornando más seria, ya que formarían una familia juntos. Cardi B estaba embarazada y su cuarto hijo, el primero de su relación con Diggs, nació en noviembre de 2025. La rapera tiene dos hijos más, Kulture , nacida en 2018, Wave en 2021.

Diggs es padre de una niña llamada Nova, y posiblemente de un par de hijos más que tuvo a los pocos meses de tener a su hijo con Cardi, según los informes.

Luego del Super Bowl LX en febrero de 2026 surgieron rumores de que Cardi B y Stefon Diggs habían terminado tras la derrota de los New Englands Patriots en el partido.

Cardi B confirmó su ruptura con Stefon Diggs durante un concierto en Los Ángeles como parte de su gira Little Miss Drama Tour 15 de febrero. “Solo porque no me acuesto con el papá de mi bebé no significa que puedas hablar de él”, dijo Cardi mientras actuaba en el show.

“Esto es para ti, perr$#”, dijo antes de interpretar su canción “Pretty & Petty” de su álbum de 2025 Am I the Drama ?. Aparentemente esta sería una respuesta a un comentario que la rapera BIA hizo sobre Diggs luego de que su equipo, los New Englands Patriots, perdió contra Seattle Seahawks en el Super Bowl LX.

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