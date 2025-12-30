Cardi B se pronunció tras rumores sobre su relación con Stefon Diggs: “Tienen que calmarse”

La rapera Cardi B puso un alto a los recientes comentarios de sus seguidores que criticaron su relación con el jugador de los New England Patriots Stefon Diggs, con quien tuvo un hijo el pasado mes de noviembre.

Los seguidores de Cardi B no pasaron desapercibido que la artista y el deportista no pasaron la Navidad juntos. Los usuarios notaron que Stefon Diggs estuvo ausente de las fotos navideñas de la rapera. El propio jugador de la NFL compartió fotos en sus redes sociales disfrutando de la Navidad con sus otros hijos, fruto de otras relaciones.

Ante las intensas especulaciones y críticas, Cardi B publicó un video en el que insta a sus seguidores a “calmarse”.

“Tienen que calmarse”, declaró en un video. “¿Todo bien con ustedes? Me han estado atacando durante tres o cuatro días. Y han sido un poco demasiado crueles” expresó la artista.

La artista aseguró que no puede cambiar las decisiones que tomó. “No puedo cambiar nada. No puedo volver atrás en el tiempo. Ya tuve un bebé” afirmó.

Asimismo la artista comentó que siente mucha presión y estrés debido a la enorme cantidad de compromisos profesionales que tiene para el 2026.

“Tengo tanto trabajo que hacer cuando empieza enero que me estresa; tengo que ensayar de 10 a 12 horas al día para la gira. Necesito que mi apoyo, mis fans, me quieran. Les deseo lo mejor. Deséenme lo mismo”, dijo.

Cardi B dio a luz a su cuarto hijo en noviembre de 2025, su primer hijo con el jugador de la NFL Stefon Diggs. La artista también tiene tres hijos de su matrimonio anterior con el rapero Offset: sus hijas Kulture, de siete años, y Blossom, de uno, y su hijo Wave, de cuatro.

Cardi B se prepara para su gira Am I the Drama? de su segundo álbum de estudio publicado en septiembre. Este álbum se estrenó más de siete años después de su debut Invasion of Privacy, ganador del Grammy a Mejor Álbum de Rap.

