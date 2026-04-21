Escándalo sexual de Eric Swalwell causa respuesta sin precedentes del Comité de Ética

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes emitió una declaración inusual y extensa en la que describe su labor para erradicar la mala conducta sexual en el Congreso, ya que los legisladores sienten más presión para tomar medidas enérgicas contra las dudosas acciones de otros legisladores luego de dos renuncias de alto perfil.

El legislador demócrata por California, Eric Swalwell, y el republicano por Texas, Tony Gonzales, renunciaron a sus escaños en la Cámara de Representantes la semana pasada en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión, y algunos legisladores están solicitando una mayor represión contra las malas acciones de los funcionarios electos.

“El Comité de Ética (el Comité) se dedica a mantener un entorno laboral en el Congreso libre de conductas sexuales inapropiadas y a garantizar que cualquier persona responsable de dichas conductas rinda cuentas por su comportamiento”, escribió el comité en una declaración. “Debe haber tolerancia cero ante conductas sexuales inapropiadas, acoso o discriminación en el Congreso o en cualquier entorno laboral”.

En su comunicado, el comité publicó una lista de sus investigaciones sobre agresiones sexuales que se han hecho públicas desde 1976 (la junta fue fundada en 1967).

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes es un panel no partidista conocido por llevar a cabo gran parte de sus labores a puerta cerrada. Divulga información cuando abre una investigación o cuando esta termina, pero por lo general no suele hacer declaraciones públicas.

El panel en cuestión ha sido objeto de críticas reiteradas por su lentitud desesperante y últimamente ha sido foco de un mayor escrutinio, informó CNBC.

Gonzales fue acusado de mantener una relación secreta con una empleada que se quitó la vida el otoño del año pasado.

Swalwell, quien hasta hace poco era uno de los favoritos en la lucha por la gobernación de California, ha enfrentado múltiples acusaciones, incluyendo una de una extrabajadora que aseguró que el congresista demócrata la agredió cuando estaba demasiado alcoholizada para dar su consentimiento. Swalwell ha rechazado en repetidas ocasiones esas acusaciones.

Los dos legisladores anunciaron su intención de renunciar el 13 de abril y abandonaron la Cámara de Representantes al día siguiente. El Comité de Ética había anunciado investigaciones sobre ambos, pero las mencionadas averiguaciones concluyeron con la renuncia de los dos hombres.

Por su parte, Mark DeSaulnier, representante californiano y principal demócrata del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, publicó un comunicado en X en el que solicitaba una política de tolerancia cero ante el acoso sexual y la discriminación laboral en la Cámara de Representantes. DeSaulnier tildó las acusaciones contra Swalwell de “profundamente inquietantes”.

“Las víctimas deben ser protegidas y los perpetradores deben rendir cuentas de forma plena e inmediata por sus actos. Pretendo aprovechar este momento para impulsar precisamente eso, para que la rendición de cuentas no sea opcional y el silencio no sea la opción por defecto”, escribió.

De acuerdo con la declaración del comité, el panel ha investigado “20 casos relacionados con acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de un miembro” desde 2017. Solo 15 de esas pesquisas figuran en el documento publicado por la junta, lo que indica que existen otras acusaciones que no se han hecho públicas.

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