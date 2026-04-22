EE.UU. asiste a los estadounidenses heridos tras el tiroteo en Teotihuacán

La Administración estadounidense declaró el martes que se encuentra en contacto y brindando apoyo a los estadounidenses heridos en el tiroteo de las pirámides de Teotihuacán, en las afueras de la Ciudad de México.

El Departamento de Estado de EE.UU. señaló en un comunicado que se encuentran “brindando asistencia consular” a los heridos.

En el mismo comunicado, las autoridades aseguraron que, por motivos de privacidad, no podrían emitir más detalles sobre el estado de los seis connacionales.

México ha confirmado que entre los 13 extranjeros heridos se encuentran seis ciudadanos estadounidenses.

El tiroteo perpetrado el lunes, en el que murió una turista canadiense, fue cometido por Julio César Jasso, que luego se quitó la vida, en lo que supone el primer evento de este tipo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán desde su inauguración el 12 de octubre de 1987.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el atacante actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la matanza de Columbine, Estados Unidos, ocurrida el 20 de abril de 1999 y que provocó la muerte de 13 personas y 24 heridos.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su “profunda preocupación y tristeza” por el tiroteo ocurrido en la zona arqueológica.

“He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses”, señaló en un mensaje en X.

He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses. Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 21, 2026

El diplomático agregó que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo a las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones, y expresó condolencias a las víctimas y sus familias.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unas 31 millas de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

Con información de EFE

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