Vincent D’Onofrio anunció algunas transformaciones para futuras interpretaciones del villano de Marvel “Kingpin”

Irónicamente, uno de los villanos más queridos durante el universo de cómics es “Kingpin“, quien últimamente fue interpretado por Vincent D’Onofrio, actor que declaró que no está dispuesto a volver a encarnar este personaje con las mismas condiciones.

“Kingpin”, igualmente, es uno de los personajes más longevos dentro del universo de Marvel, tras ser creado en 1967 con “The Amazing Spiderman”, y D’Onofrio se encargó de interpretarlo en las producciones de “Daredevil” y “Ojo de Halcón”.

Vincent D’Onofrio no está dispuesto a sufrir los cambios de cuerpo con el personaje de “Kingpin”

Este personaje se trata de un villano que puede pesar más de 200 kilogramos. No obstante, eso no le impide tener una fuerza física impresionante y habilidades de artes marciales. La traducción de su nombre al español es “Rey del Crimen“.

Pero D´Onofrio admitió que no está dispuesto a realizarse más cambios en su cuerpo para estar en el peso indicado, debido a que lo denominó como un proceso muy fuerte, en el podcast “Inside of You with Michael Rosenbaum” y más aún, a sus 66 años.

Vincent D’Onofrio anunció cambios para que “Kingpin” no deje de existir en el comics

Lo más sorprendente llegó en la revelación posterior de Vincent, quien indicó que Kingpin se mantendrá, aunque la manera de encarnarlo será distinta. Su actual intérprete destacó que se pondrá un traje diseñado para que luzca gordo y otro que simula músculos para futuras participaciones de “Kingpin” en el universo Marvel. Destacando que lo único incómodo es que los trajes son un poco ajustados.

“Una de las cosas es que ya no tengo que cargar con ese peso extra para interpretar a un personaje de Marvel, y eso es un gran avance, sobre todo por salud. Subir kilos, bajarlos, volver a ganarlos… todo eso. La verdad es que ya no puedo seguir con ese tipo de procesos y transformaciones”, señaló Vincent.

“Ahora es mucho más fácil mantenerme en forma, casi como un superhéroe en su mejor versión, ya que puedo recurrir a un traje especial que simula ese volumen: una especie de traje musculoso y voluminoso”, concluyó.

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