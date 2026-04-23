Cómo saber si estás abusando de la melatonina para dormir y 4 riesgos

Al ser un suplemento de venta libre en muchos países, incluyendo Estados Unidos, muchas personas incorporan la melatonina a su rutina y sin supervisión médica. Sin embargo, aunque se trata de una hormona natural que produce tu propio cuerpo para favorecer el sueño, el consumo desmedido genera varios riesgos.

De acuerdo con expertos, la melatonina cumple una función clave en el llamado ritmo circadiano: indicar al organismo cuándo es momento de dormir. Pero al tomar dosis elevadas o en horarios inadecuados, ese equilibrio puede alterarse.

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¿Cómo saber si estás abusando de la melatonina?

Una señal clara de exceso es cuando el suplemento deja de cumplir su función principal: ayudarte a descansar mejor. Si a pesar de tomarla te sientes más cansado, desorientado o con el sueño alterado, es probable que estés usando una dosis mayor a la necesaria.

Los especialistas suelen situar una dosis entre 2.5 y 3 miligramos al día para adultos, aunque esto puede variar según cada caso. Superar esa cantidad o tomarla sin un horario fijo puede desajustar el reloj biológico en lugar de regularlo.

También es importante prestar atención a síntomas físicos que aparecen tras su consumo, ya que pueden ser una señal de que el cuerpo está reaccionando al exceso. Aquí los más comunes:

1. Sensación de no haber descansado

Despertar con fatiga, como si el sueño no hubiera sido reparador. Esto ocurre porque el exceso puede interferir con las fases normales del descanso, generando un sueño más superficial o fragmentado.

2. Náuseas y malestar digestivo

Cuando el organismo recibe más melatonina de la que necesita, puede reaccionar con molestias digestivas. Las náuseas son una señal frecuente y, en casos más marcados, pueden aparecer vómitos. Es una forma de advertencia del cuerpo ante un desequilibrio.

3. Alteraciones en la presión arterial

Otro punto a considerar es la interacción con otros medicamentos. La melatonina puede influir en la presión arterial y, en personas que ya toman tratamientos para la hipertensión, podría generar variaciones no deseadas.

Por eso, su uso debe ser especialmente cuidadoso en estos casos y siempre bajo orientación médica.

4. Dolores de cabeza

El consumo excesivo también se ha vinculado con la aparición de cefaleas. Estas molestias pueden variar en intensidad, pero cuando son persistentes o aparecen tras tomar el suplemento, conviene revisar la dosis y la frecuencia.

A corto plazo, la melatonina es considerada segura si se utiliza correctamente. Puede ser útil en situaciones como el desfase horario o cambios en la rutina de sueño. Sin embargo, no está pensada como una solución permanente ni para tomarse sin control.

Antes de incorporarla de forma habitual, lo más recomendable es ajustar hábitos como la exposición a pantallas, los horarios de descanso y el consumo de cafeína.

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