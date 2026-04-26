Actriz de “Wicked”, Marissa Bode, afirma que le negaron el embarque en un vuelo por ser discapacitada

La actriz Marissa Bode, conocida por su papel en la película “Wicked”, denunció a través de sus redes sociales que le fue negado el acceso a un vuelo debido a su silla de ruedas.

A través de su cuenta de TikTok, la artista reclamó que la aerolínea Southern Airways le impidió abordar el vuelo debido a su discapacidad, que la obliga a moverse en silla de ruedas.

“Me negaron el embarque en un vuelo por ser discapacitado. Ojalá fuera un titular sensacionalista. Ojalá fuera falso, pero eso fue lo que pasó”, comenzó diciendo Borde en el video.

Bode viajaba a Pensilvania y en el aeropuerto tuvo problemas para encontrar su tarjeta de embarque. Al pedir ayuda a la tripulación, le informaron que no podía subir al avión con la silla de ruedas.

“Las dos personas de la puerta me miraron y me preguntaron: ‘¿Puede ponerse de pie?’. Les dije que no. Y me respondieron: ‘Lo sentimos, pero por eso no podemos abordar’. Luego me explicaron que todos los aviones de esa aerolínea tenían escaleras para subir. ¡Increíble! Nunca había oído algo así”.

La actriz aseguró que el hecho de que el avión no estuviese adaptado para permitir el abordaje de personas con discapacidad es un acto de discriminación flagrante. “Pensé: las personas con discapacidad no son una ocurrencia tardía. ¿Por qué, sabiendo que existen personas con discapacidad, algo que ustedes claramente olvidan con frecuencia, deciden no modernizar sus aviones? Y pensé: “Esto es una discriminación flagrante”, dijo la actriz, quien interpretó a Nessarose, la hermana de Elphaba, en “Wicked” (2024) y en su secuela del año pasado, “Wicked: For Good”.

El contrato de transporte de Southern Airlines establece que “los clientes deben poder subir y bajar varios escalones para abordar la aeronave”. Además, señala que, al ser una aeronave de 28 pasajeros o menos, no está obligada a adecuar los aviones para personas con discapacidad.

Bode aclaró que su representante, en conocimiento de esta regla, “habló con ellos con antelación y le aseguraron plenamente que todo estaría listo para mi vuelo”.

De acuerdo con Variety, Bode protagonizará el próximo thriller psicológico “Snare”, en el que interpretará a una investigadora de hongos que cae víctima de un violento triángulo amoroso.

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