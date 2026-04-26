Hombre recibe raspadito de lotería de regalo de cumpleaños y gana $500,000

Un hombre en Michigan celebró su cumpleaños número 66 con una sorpresa inesperada: un boleto de lotería que recibió como regalo terminó convirtiéndose en un premio de medio millón de dólares.

De acuerdo con la Michigan Lottery, el residente del condado de Saginaw obtuvo $500,000 gracias a un boleto raspadito que su hermana le regaló durante una reunión familiar.

Un regalo que cambió su vida

El hombre explicó que su cumpleaños coincidió con una celebración de Pascua, lo que hizo aún más especial el momento.

“Este año la fiesta de Pascua de mi familia coincidió con mi cumpleaños, así que en la reunión mi hermana me dio un boleto de lotería como regalo”, contó.

Tras recibir el boleto, decidió revisarlo poco después.

“De camino a casa, me detuve en una tienda, raspé el código de barras y escaneé el boleto. Recibí un mensaje para presentar un reclamo en la oficina de la lotería, así que cuando llegué a casa raspé el boleto para ver cuánto había ganado”, dijo.

“¡Me sorprendí y emocioné mucho cuando vi el premio de $500,000! Llamé a mi hermana para contarle la noticia, y ella estaba tan emocionada como yo”, añadió.

Dónde se compró el boleto

El boleto ganador, un Money Rush de $5, fue adquirido por su hermana en una tienda Kroger ubicada en North Main Street, en la ciudad de Frankenmuth.

Qué hará con el dinero

El ganador indicó que planea usar el dinero de manera prudente. Señaló que su intención es guardar el premio para su retiro.

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