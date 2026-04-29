Quinceañero baleado en el Metro de Nueva York dos meses después de ser herido en otro tiroteo

Un quinceañero recibió un balazo en el pecho cuando viajaba dentro del Metro de Nueva York en Queens el lunes, y según la Policía de Nueva York ya él había sobrevivido a otro tiroteo este mismo año.

NYPD está buscando a varios adolescentes sospechosos después de que se efectuaran disparos en un tren de la línea A el lunes poco después de las 6:00 p.m. Los pasajeros se agacharon para salvar sus vidas mientras estallaba el tiroteo dentro de un vagón, momentos antes de que arribar a la estación 80th St, en Ozone Park.

Se cree que el tiroteo tuvo su origen en una disputa continua entre adolescentes, indicó ABC News. Los agentes trasladaron al quinceañero herido al Hospital Jamaica en un vehículo de NYPD en condición estable. No parece que ninguna otra persona haya resultado herida de bala o lesionada durante el caos.

El joven no identificado ya había sido baleado el pasado mes de febrero por otro de los adolescentes que, según la policía, habrían estado involucrados en la pelea del lunes. Aquel pistolero fue arrestado en febrero, pero los cargos en su contra fueron desestimados después de que la víctima se negara a testificar en su contra.

“Me alivia saber que se espera que sobreviva”, comentó el alcalde Zohran Mamdani en Twitter/X en reacción a la víctima del tiroteo. “Éste fue un incidente inaceptable; la violencia de este tipo no tiene cabida en nuestro sistema de Metro, y mi administración se compromete a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que todos los neoyorquinos -especialmente los niños- viajen seguros en sus trayectos diarios”.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, expresó su confianza en que la policía dará con el autor de los disparos. “Lo más importante es esto: tenemos video. Cada vagón del Metro de la ciudad de Nueva York cuenta con una cámara de video —de hecho, tiene dos— y están obteniendo imágenes de gran calidad”, afirmó. “La policía ya tiene pistas sobre los responsables; van a atraparlos”.

NYPD divulgó una imagen del presunto pistolero. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

En paralelo, a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El rango de horarios, zonas y edades de las víctimas es amplio: Kaori Patterson Moore, bebé de 7 meses, murió en Brooklyn a plena luz del día el 1 de abril; y Edgar Spence, de 78 años, la noche del jueves 16 en El Bronx. Horas antes, ese mismo día, el quinceañero Jaden Pierre fue brutalmente golpeado y asesinado a tiros a quemarropa en un parque infantil en Queens.



