Inmigrante venezolano se declara inocente por la muerte de Sheridan Gorman una estudiante de Loyola en Chicago

El inmigrante venezolano José Medina, de 26 años, acusado de la muerte de Sheridan Gorman, una estudiante de la Universidad Loyola en Chicago, se declaró inocente durante una audiencia judicial en la que enfrentó por primera vez a los padres de la víctima.

Medina compareció ante el Tribunal Penal Leighton con uniforme caqui de la cárcel del Condado de Cook y caminando con ayuda de un bastón. Durante la audiencia se dirigió al juez Alfredo Maldonado en español con apoyo de un intérprete.

Cargos por asesinato y múltiples delitos

El acusado enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros 18 delitos relacionados con la muerte de Sheridan Gorman, de 18 años, estudiante de primer año de la Universidad Loyola.

La audiencia contó con la presencia de los padres de la víctima, así como otros familiares y estudiantes de la universidad.

The parents of Loyola University student Sheridan Gorman, killed in a Chicago shooting in March, vowed "we will get justice for our daughter" after her accused killer pleaded not guilty. https://t.co/FSMn0NFW0y — CBS News (@CBSNews) April 29, 2026

Detalles del caso presentado por la fiscalía

De acuerdo con la fiscalía, el hecho ocurrió la madrugada del 19 de marzo en una playa de Rogers Park, cerca del campus universitario, cuando la estudiante caminaba con amigos.

Las autoridades señalan que Medina habría salido de entre unos arbustos y presuntamente abrió fuego contra Gorman y su grupo.

Contexto migratorio y versiones contrapuestas

El caso ha generado atención internacional debido a cuestionamientos sobre las políticas migratorias en Illinois. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Medina es un inmigrante indocumentado que fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 9 de mayo de 2023 y posteriormente liberado dentro de Estados Unidos.

“This is NOT a policy debate. This is a failure.”



Sheridan Gorman’s parents speak out after the alleged illegal alien criminal charged in her killing pleads not guilty in Chicago:



"It's an empty seat at the table. It's silence where there used to be laughter. It's waking up… pic.twitter.com/ya8JEFHywo — Fox News (@FoxNews) April 29, 2026

Sin embargo, la defensora pública del acusado, Julie Koehler, sostuvo que Medina se entregó a autoridades en Texas en 2023, permaneció detenido y solicitó ser deportado a Colombia, país donde habría vivido previamente, pero fue trasladado a Chicago.

Reacción de la familia de la víctima

Tras la audiencia, los padres de Sheridam Gorman hablaron públicamente por primera vez desde el incidente y exigieron justicia.

El padre, Thomas Gorman, afirmó que el proceso apenas comienza y que la familia seguirá cada etapa del caso hasta lograr una rendición de cuentas.

La madre, Jessica, agradeció el apoyo recibido y describió a su hija como “hermosa por dentro y por fuera”.

Debate público y postura de la familia

El caso ha sido mencionado por críticos de las políticas de “ciudad santuario” en Chicago, mientras que el presidente Donald Trump y otros sectores conservadores han responsabilizado esas políticas por el crimen.

Sin embargo, el padre de la víctima pidió que el caso no sea utilizado en debates políticos y afirmó que la familia no busca eslóganes ni discusiones partidistas, sino evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

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