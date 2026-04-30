Shakira alista su maleta para su megaconcierto en Brasil el 2 de mayo. ¿Qué se lleva?

Shakira se prepara para uno de los conciertos más grandes de su carrera y ya alistó su maleta para viajar a Copacabana, Río de Janeiro (Brasil), donde miles de personas la esperan este 2 de mayo para cantar y brincar con cada uno de sus éxitos.

Se estima que asistan alrededor de 2.000.000 de personas al voluminoso evento gratuito correspondiente al proyecto “Tomo Mundo no Rio”, show en el cual se espera que presente parte de su puesta en escena con “Las muejeres ya no lloran“. La colombiana buscará la fusión perfecta entre sus nuevos temas como “Choka, Choka” y aquellos que nunca pasaron de moda como “Loca” para hacer estremecer a un público tan fiestero como los cariocas.

Si Shakiera logra reunir a esa cantidad masiva de espectadores, se estaría hablando de un espectáculo que se uniría a los legendarios conciertos de Rod Stewart (1994) y Madonna (2024), quienes registraron un público de 3.5 y 1.6 millones de asistentes, respectivamente.

Shakira ya arregló su maleta para irse a Brasil

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana compartió unas imágenes mientras ordenaba su maleta (o una de ellas) y mostró todo lo que estaba incluyendo dentro de ella, incluyendo un bikini de color amarillo y verde con la bandera de Brasil en la parte frontal.

Aunado a eso, Shakira también acomodó un par de franelas, unas sandalias, un abanico, la camiseta de la selección de fútbol del país amazónico y, curiosamente, también guardó un pequeño bolso, que podría servir de portacosméticos, pero vacío, despertando la intriga de algunos seguidores.

Shakira publica una carta previa a su concierto en Copacabana

La colombiana recordó un episodio que marcó un antes y un después en su vida justamente dos días previos a su gran espectáculo: “Hay una pregunta que me persigue desde el día en que recibí la invitación, y he tenido que recorrer muchos kilómetros y muchos pensamientos antes de poder responderla. Por qué yo. Por qué Copacabana. Por qué Río de Janeiro. Por qué ahora. Para contestarla tengo que volver atrás, a un día en que todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales, fue una sola mañana en la que me desperté siendo otra mujer y con otra vida”, escribió en una carta que fue publicada en el diario O Globo.

Ese instante, según relata, la obligó a sostener la rutina sin tiempo para procesar lo ocurrido: “Y al día siguiente había que levantarse igual, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, sostener una carrera. Desde esa mañana hasta hoy he tenido que reinventarme entera. Como madre, como proveedora, como artista, como mujer”.

Esto es parte de lo que compartió la artista colombiana para las mujeres en el mundo, considerando que no tienen “tregua” y que eso es parte de lo que las hace crecer y empoderarse.

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