Meryl Streep criticó al cine actual y lo comparó con Marvel

Cuando Meryl Streep habla de actuación, parece que absolutamente todos en el mundo del séptimo arte presta atención. La actriz, que se encuentra en plena promoción de “The Devil Wears Prada 2”, aprovechó una entrevista de radio para reflexionar sobre los personajes que le resultan más estimulantes y terminó dejando una frase que resultó contundente entre los seguidores del cine de superhéroes.

La conversación ocurrió en “Hits Radio Breakfast Show”, donde compartía micrófono con Anne Hathaway y Emily Blunt. La pregunta inicial tenía que ver con el lado más suave de Miranda Priestly en la nueva entrega, pero Streep la llevó hacia un territorio más amplio y qué tipo de figuras le interesan en pantalla y por qué siente que muchas producciones recientes no logran retratarlas con suficiente profundidad.

“Es muy aburrido”: la frase que abrió el debate

Mientras explicaba su gusto por personajes llenos de matices y decisiones contradictorias, Streep fue directa al mencionar el estilo que, en su opinión, domina parte del cine actual: “Siento que obtienes una visión realista”, dijo la actriz. “Creo que ahora tendemos a hacer películas al estilo Marvel. Tenemos a los villanos y a los buenos, y es muy aburrido”.

A partir de ahí, profundizó en la necesidad de relatos que permitan explorar vulnerabilidades, contradicciones y zonas grises. Para ella, las narrativas que se quedan en extremos demasiado claros pierden la oportunidad de mostrar algo más cercano a la vida diaria: “Lo realmente interesante de la vida es que algunos héroes tienen defectos y algunos villanos son humanos, interesantes y tienen sus propias fortalezas. Eso es lo que me gusta de esta película. Es más compleja”.

Si bien no se trató de un ataque directo a una sola franquicia, sí dejó claro que le preocupa una tendencia que, según dijo, reduce los conflictos a bloques demasiado rígidos.

Un comentario inesperado hacia la IA y las postulaciones laborales

En el tramo final de la entrevista surgió un tema muy distinto: la inteligencia artificial. El conductor preguntó si Miranda Priestly recurriría a una herramienta así, y Meryl Streep respondió que no, porque su personaje “tiene asistentes para hacer ese tipo de trabajo”.

Ese comentario dio pie a que Anne Hathaway contara una anécdota reciente. La actriz describió cómo, mientras buscaba a alguien para un trabajo, recibió dos notas de agradecimiento exactamente iguales: “Llegó el primero y pensé: ‘Qué bonito y profesional,’” recordó. “Y entonces llegó el segundo y pensé: ‘¡Oh, no!’. Así que sólo quiero advertirte: si crees que te vas a salir con la tuya, podrías estar delatándote. Fue divertidísimo”.

La reacción de Streep fue tajante: “¿Hay tantas empresas como Anne Hathaway a las que vas a postularte que no puedes escribirlo tú misma?” dijo. Y luego añadió: “Eso sería un golpe durísimo; nadie de esa lista consigue ese trabajo. Es una tragedia, en mi opinión. Chicas, no dejen escapar a la mujer. El futuro es femenino, así que mejor agárrense fuerte”.

Las declaraciones surgieron mientras promocionaban “The Devil Wears Prada 2”, donde Streep, Hathaway y Blunt vuelven a coincidir en pantalla. Para la legendaria actriz, esta es un ejemplo claro del tipo de relatos que valora, con historias donde nadie encaja de forma estricta en las casillas de héroe o villano.

En otra entrevista reciente, la Meryl Streep comentó que decidió regresar a la saga sólo después de rechazar la oferta inicial y renegociar una cifra que, según explicó, consideraba más acorde con la importancia de su participación en el proyecto.

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