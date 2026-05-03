Kimi Antonelli conquista GP Miami y consolida un “hat-trick” en la Fórmula 1 con apenas 19 años

El circuito del Hard Rock Stadium presenció una nueva exhibición de Andrea Kimi Antonelli, quien a sus 19 años ha dejado de ser una promesa para convertirse en la realidad más contundente de la parrilla.

El piloto italiano de Mercedes logró su tercera victoria consecutiva de la temporada tras una carrera impecable, en la que supo gestionar la presión de los McLaren para fortalecer su liderato en el Mundial.

Con este triunfo, Antonelli alcanza los cien puntos en la clasificación general, abriendo una brecha de veinte unidades respecto a su compañero de equipo, George Russell, quien finalizó en la cuarta posición.

El podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes confirmaron el paso adelante de la escudería británica al ocupar el segundo y tercer cajón, respectivamente.

Mientras tanto, el tetracampeón Max Verstappen tuvo que conformarse con la quinta plaza, evidenciando que Red Bull todavía busca la consistencia necesaria para plantar cara a Mercedes. Por detrás del neerlandés cruzaron los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes se vieron involucrados en intensas batallas en la zona media antes de sellar el sexto y séptimo lugar.

La gran nota positiva para el automovilismo sudamericano la dio Franco Colapinto, quien realizó una carrera excepcional al volante de su Alpine. El joven argentino logró finalizar en la octava posición, sumando puntos valiosos y superando en pista a Carlos Sainz, que terminó noveno con su Williams.

El top 10 lo cerró Alex Albon, asegurando que ambos monoplazas de la escudería de Grove puntuaran en suelo estadounidense, en un domingo donde el astro del tenis Rafa Nadal tuvo el honor de ondear el banderazo de llegada.

En contraste, Fernando Alonso no logró encontrar el ritmo con su Aston Martin y terminó en la decimoquinta posición, justo por delante de un Sergio Pérez que sigue sufriendo en su adaptación al Cadillac.

Tras este intenso fin de semana en Florida, el Gran Circo se prepara para cruzar la frontera hacia el norte, donde el próximo 24 de mayo se disputará el Gran Premio de Canadá en el emblemático trazado de Montreal.

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