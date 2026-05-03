Meryl Streep elogia a Stanley Tucci por tener una “elegancia en su heterosexualidad”

La actriz Meryl Streep elogió a Stanley Tucci, su compañero de elenco en “The Devil Wears Prada 2”, luego de que el actor fue honrado junto con Emily Blunt, otra integrante del elenco de la secuela, con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Streep, una de las actrices más respetadas de Hollywood, subió al podio para ofrecer un discurso en el que elegió a Tucci, su amigo desde hace décadas, y resaltó “la elegancia dentro de su heterosexualidad”.

“Stanley posee una elegancia en su heterosexualidad, una heterosexualidad innegable, que resulta formidable. No es que la heterosexualidad sea mejor que cualquier otra orientación sexual, sino que se trata de esa elegancia, una elegancia real, espontánea, natural, sin artificios. A veces, para los hombres heterosexuales resulta más difícil“, dijo Streep, según reseñó People.

La actriz lo describió como “sofisticado, astuto y divertido”, y elogió su capacidad de interpretación. “Siempre encuentra algo auténtico y sorprendente en cada personaje que interpreta. Transforma la interpretación de personajes en material para un protagonista”, aseguró.

Streep honró la amistad que ha cultivado con Stanley Tucci desde hace décadas y se mostró emocionada por trabajar con él nuevamente. “Estoy enamorada de ti, igual que todos los demás. Es imposible no amar a Stanley Tucci. Te conozco desde hace más tiempo como amigo que como compañero de escena. Hemos pasado por momentos difíciles y momentos maravillosos juntos, y te quiero muchísimo”, expresó.

Streep añadió: “Me ha encantado trabajar con Stanley, lo he hecho a menudo, y estoy lista para volver a hacerlo cuando levantes tu elegante dedito”.

Meryl Streep critica la “Marvelización” de las películas

La actriz Meryl Streep cuestionó la tendencia en el cine de incluir personajes con menos matices, con un estilo de héroes y villanos más definidos al estilo de Marvel, la exitosa franquicia de superhéroes.

Meryl Streep asistió al programa matutino de Hits Radio junto con Anne Hathaway y Emily Blunt, las cuales forman parte del elenco de la película “The Devil Wears Prada 2” . La actriz ganadora del Oscar criticó la falta de personalidades en el cine con verdaderos matices, como es el caso de su personaje de Miranda Priestly en la esperada secuela del éxito de 2006.

“Siento que así se obtiene una visión realista. Creo que ahora tendemos a convertir las películas en algo al estilo Marvel. Tenemos a los villanos y a los buenos, y es muy aburrido”, dijo Streep.

La actriz se refirió a la complejidad de algunos personajes, lo que lo vuelve más interesante. Como por ejemplo su personaje en “The Devil Wears Prada 2” en el que interpreta a una estricta directora de una revista de moda que enfrenta vulnerabilidades.

“Lo realmente interesante de la vida es que algunos héroes tienen defectos y algunos villanos son humanos, interesantes y tienen sus propias fortalezas. Eso es lo que me gusta de esta película. Es más compleja”.

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