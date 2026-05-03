Movistar + revive la clásica cinta “North by Northwest”, protagonizada por la actriz más veterana de Hollywood, Eva Marie Saint

Eva Marie Saint es actualmente la actriz más longeva de la industria de Hollywood, tras contar actualmente con 101 años y ser parte de grandes éxitos del séptimo arte. Una de esas producciones es la de “North by Northwest“, el clásico que está disponible nuevamente en la plataforma de Movistar +.

Dirigida por Alfred Hitchcock, esta película tuvo su estreno en el año de 1959 y 67 años después está siendo mostrada otra vez en las pantallas para recordar el tipo de éxitos de aquella época y la manera de encarnar los personajes por parte de los actores de primera. Tan exitosa fue esta cinta que contó con tres nominaciones al Oscar: Mejor Montaje, Guión y Dirección Artística.

Sinopsis

La película contó con un presupuesto de producción de alrededor de 4,3 millones de dólares, una inversión considerable para la época y cuenta la historia de un publicista en la ciudad de Nueva York que por error, es confundido con un agente del gobierno y un grupo de espías intenta atraparlo.

Ante toda esta persecusión, Eva Kendell aparece en la vida del publicista llamado Roger Thornhill y lo ayuda a lidiar con toda esa peligrosa situación, siendo clave en la trama final de la historia. Ahora esta película tan icónica puede verse a través de Movistar +. La buena crítica vino acompañada también por la interpretación de Cary Grant, quien es la figura masculina que protagoniza la historia.

Eva Marie Saint es parte de la “Época de Oro” del cine

La veterana actriz estadounidense saltó al estrellato en 1954 con su participación en “On the Waterfront”, actuación que la llevó a obtener el reconocimiento de Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar y a partir de allí se convirtió en una gran figura, no solamente del cine, sino también del teatro.

Además de sus destacadas interpretaciones en “North by Northwest” y “On the Waterfront”, Eva participó en otros recordados clásicos como: “Exodus“, “Raintree County” y “Grand Prix“; siendo una de las emblemáticas “rubias de Hitchcock“.

A sus 101 años, Saint sigue luciendo con la elegancia que le caracteriza y en una entrevista que le realizaron el año anterior en la revista Variety, resaltó que no se siente de 100 años y que sigue manteniendo una vida activa con su familia.

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