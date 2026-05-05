Doctor y su hijo traficaban medicinas controladas: acusación de la DEA en Nueva York

Un doctor y su hijo fueron acusados de operar ilegalmente una “fábrica de récipes” que prescribía oxicodona, Xanax y otras sustancias controladas, anunció el jueves la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Nassau en Long Island (NY).

Richard Taubman, ginecólogo y obstetra jubilado de 71 años, y su hijo Eric Taubman (33) enfrentan múltiples cargos por delitos graves, incluyendo la venta criminal de recetas para sustancias controladas, el intento de venta criminal de recetas y conspiración, reportó PIX11 News. Los dos habrían vendido docenas de recetas para opioides, anfetaminas y benzodiacepinas sin un propósito médico legítimo, afirmó Anne T. Donnelly, fiscal de distrito.

La DEA recibió varias pistas de farmacéuticos en Queens (NYC). Quienes llamaron expresaron su preocupación con respecto a un número de récipes de opiáceos y sustancias controladas emitidas por el Dr. Taubman, quien estaba jubilado y retomó la práctica médica en un centro de pérdida de peso en 2022. La facultad de Taubman para prescribir sustancias controladas le fue revocada, según documentos judiciales.

“Supuestamente operaban un centro de distribución familiar de sustancias controladas”, declaró la Fiscal Donnelly en un comunicado. “Al tratar supuestamente los opioides de alta potencia, las anfetaminas y las benzodiacepinas como favores casuales para amigos, estos acusados ??demostraron un inquietante desprecio por la realidad de la actual crisis de abuso de sustancias y traicionaron la confianza de la comunidad. Quiero agradecer a la DEA por su incansable labor en nuestra investigación conjunta para desmantelar esta operación. Mi oficina está comprometida a hacer rendir cuentas a cualquier individuo que anteponga el lucro a la salud y la seguridad de los demás”.

La DEA y la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Nassau llevaron a cabo una investigación conjunta, la cual incluyó múltiples entrevistas, solicitudes de registros farmacéuticos y otras pruebas. Las autoridades señalan que, en el transcurso de unos pocos meses, el Dr. Taubman supuestamente emitió docenas de recetas para sustancias controladas a múltiples individuos sin un propósito médico y fuera del ámbito de su práctica profesional.

Al parecer su hijo habría actuado como intermediario entre su padre y los posibles pacientes. Las recetas que el Dr. Taubman supuestamente emitía eran enviadas posteriormente a diversas farmacias en Queens, sin siquiera realizar un historial médico completo, según la investigación. En tanto, los pacientes supuestamente pagaban al hijo por los récipes falsos, incluyendo cientos de píldoras de Percocet, Adderall y Xanax.

Los acusados ​​comparecieron ante el tribunal el jueves y se declararon “no culpables”. Fueron puestos en libertad bajo palabra y deberán regresar a la corte el 7 de mayo. De ser declarados culpables, se enfrentan a penas de entre 5 y 12 años de prisión.

Los Taubman no han emitido comentarios a la prensa. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2024 el Dr. George Blatti fue condenado a prisión tras declararse culpable de prescribir en exceso analgésicos y provocar la muerte de cinco personas cuando ejercía como médico en Long Island (NY).

En diciembre de 2023 el médico urólogo Francis Martinis y su esposa Jessica Martinis, quienes aparecieron en la serie de reality TV del canal Bravo “Below Deck”, fueron procesados por cargos de drogas en Nueva York por supuestamente escribir recetas falsas de opioides utilizando los nombres de otros miembros del elenco del programa.

En enero de 2023 Marc Laruelle, médico de White Plains (NY), fue sentenciado a cuatro años de prisión en el Tribunal Federal de Manhattan tras declararse culpable de recetar más de 100,000 dosis de opioides altamente adictivos para revenderlos en el mercado clandestino. Meses antes el Dr. William Spencer, médico y ex legislador del Partido Demócrata en el condado Suffolk (Long Island, NY), admitió haber intercambiado píldoras recetadas por favores sexuales con prostitutas y mentido a los investigadores en un intento de encubrimiento.

En un caso similar, en 2022 la Dra. Elizabeth Johnson -médico de una sala de emergencias en Hoboken (NJ)- y su compañero de vivienda Serge Corporan fueron arrestados y acusados de varios cargos por tráfico de drogas. Previamente, a finales de 2020, el Dr. Joseph Santiamo, un médico que ejercía en Staten Island (NYC), admitió haber solicitado favores sexuales a pacientes jóvenes a cambio de recetar opioides, anunciaron las autoridades federales.

Y en otra operación encubierta el psiquiatra Dr. Leon Valbrun y el asistente médico Po Yu Yen fueron arrestados en 2020 por recetar ilegalmente drogas altamente adictivas sin un propósito médico legítimo, a cambio de dinero en efectivo en Manhattan (NYC).