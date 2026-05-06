Llega el primer tráiler de “Tony”, la biopic sobre Anthony Bourdain

Los primeros segundos del tráiler de “Tony” dejaron ver que esta biopic no hará un repaso enciclopédico de la vida de Anthony Bourdain.

El adelanto, compartido por la productora A24, opta por explorar un capítulo muy específico, el verano en el que un Bourdain adolescente descubrió el caos, la adrenalina y la exigencia de una cocina profesional en Provincetown.

Ese periodo, según la sinopsis oficial, fue decisivo para el joven Anthony. La película sigue a Bourdain a sus 19 años, cuando “viaja a Provincetown y se topa con el caótico mundo de la cocina de un restaurante, dando inicio a un verano que marcará el rumbo de su vida”.

El actor Dominic Sessa, visto como revelación en “The Holdovers”, es quien asume este reto interpretativo. El avance lo muestra entrando de lleno en el vértigo del servicio, lidiando con conflictos, aprendiendo bajo presión y entendiendo qué exige realmente ganarse un lugar entre fogones.

Antonio Banderas y una figura que impulsa su destino

Uno de los momentos más comentados del tráiler tiene como protagonista a Antonio Banderas, quien interpreta al primer chef que decide darle una oportunidad a Bourdain. Su personaje es como una especie de brújula para el joven aspirante, marcando reglas que suenan rígidas, pero que definen el ritmo del restaurante.

“Las 11:00 es tarde. Cualquiera que llegue tarde será despedido”, exclama el personaje de Banderas en una escena que evidencia la disciplina férrea del entorno culinario.

Where it all began. Dominic Sessa is Anthony Bourdain in TONY — from director Matt Johnson, in theaters this August. pic.twitter.com/nMqk5pRGp0 — A24 (@A24) May 5, 2026

Ese tipo de tensiones atraviesa todo el avance y muestra cómo la experiencia moldea el carácter de Bourdain, algo que históricamente lo acompañaría, tanto en las cocinas, como en sus posteriores proyectos televisivos y editoriales.

La visión del director y el respaldo de la familia

La película está dirigida por Matt Johnson, cocreador de la serie “Nirvanna The Band The Show”. Su aproximación se aleja de una biografía tradicional, algo que los representantes del chef celebraron en un comunicado enviado a “The Hollywood Reporter”.

Allí explicaron por qué respaldan el proyecto: “Elegimos apoyar a ‘Tony’ porque no es una biografía estándar y no intenta resumir una vida. Guiada por la visión del director Matt Johnson, la película retrata un verano transformador, en 1975, en Provincetown, Massachusetts. Es una interpretación, ya que esa parte de la vida de Tony siempre permanecerá en cierto modo desconocida”.

Esa aclaratoria sugiere que el filme pretende capturar la esencia de un momento formativo que terminó influyendo en la personalidad pública del cocinero, escritor y cronista de viajes.

Además de Sessa y Banderas, la producción reúne a Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Dominczyk, Rich Sommer y Stavros Halkias, quienes completan un reparto que busca recrear el ambiente vibrante y a veces frenético de los restaurantes donde Anthony Bourdain encontró su vocación.

“Tony” llegará a los cines en agosto, y con un primer adelanto ya disponible, empieza a perfilarse como una mirada distinta a una figura que transformó la forma de narrar la comida, los viajes y las historias detrás de cada plato.

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