5 poderosas bebidas naturales para proteger la salud de tu páncreas

Las hierbas, raíces y frutas tienen un gran poder medicinal por ser una fuente natural de antioxidantes. Existen cinco bebidas caseras elaboradas con jugo de limón, cardo mariano, jengibre, diente de león, apio, pepino, col rizada y albahaca morada, que ayudan a proteger el páncreas de forma efectiva según estudios recientes.

¿Sabías que el páncreas es un órgano de doble acción indispensable para tu nutrición? Su labor es “descomponer”. Produce enzimas clave como la amilasa (carbohidratos), lipasa (grasas) y proteasa (proteínas) y regula las hormonas través de los islotes de Langerhans, secreta insulina y glucagón para mantener el equilibrio de glucosa en sangre. Crédito: Shutterstock

Como los ingredientes naturales pueden apoyar la actividad pancreática

El páncreas es el encargado de producir la insulina y suele sobrecargarse con una dieta rica en harinas refinadas, ultraprocesados y alcohol; por ello, los especialistas recomiendan consumir estos productos con moderación y adoptar una dieta balanceada, una buena hidratación y apoyarse en bebidas naturales que estimulen la actividad pancreática.

Este órgano requiere cuidados similares a los del hígado, ya que cumple funciones vitales como controlar los niveles de azúcar en sangre, regular el sistema endocrino y facilitar la digestión.

La naturaleza nos ofrece herramientas poderosas para apoyar la función pancreática y reducir la inflamación. Los jugos detox como el mix de apio, pepino y col rizada, ayudan a evitar los picos de azúcar en sangre, mientras que el jugo de limón contribuye a limpiar el organismo y disolver mucosidades.

Jugo de limón

El limón es una fruta rica en vitamina C y antioxidantes, considerada un detox natural para el organismo. El jugo de limón se puede ingerir durante 10 días para eliminar toxinas del cuerpo de manera natural y ayudar a disolver mucosidades.

De acuerdo con un estudio publicado por PubMed, el extracto de limón tiene un efecto protector contra las lesiones pancreáticas, incluyendo los daños producidos por tratamientos de quimioterapia.

El jugo de limón se puede agregar a infusiones, tés o agua tibia por las mañanas para ayudar al organismo a desechar toxinas,

Bebida de cardo mariano

Conocido por su capacidad antiinflamatoria, el cardo mariano es un hepatoprotector natural que apoya las funciones del páncreas gracias a sus propiedades digestivas. Un estudio publicado por Meschino Health revela que “el cardo mariano es prometedor como un agente que podría ayudar a bloquear etapas en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, en particular el cáncer de páncreas, de próstata, de hígado y de piel”.

Las infusiones de cardo mariano son ideales para aprovechar al máximo sus beneficios para el hígado y el páncreas.

Jugo de apio, pepino y col rizada

El consumo de licuados verdes es el mejor aliado para bajar de peso y depurar el organismo. Crédito: shutterstock

Esta es una combinación de ingredientes ampliamente respaldada por la ciencia por sus propiedades desintoxicantes. Gracias a su alta carga de antioxidantes, ayuda a mejorar el tránsito intestinal, facilita la eliminación de desechos, optimiza la digestión y mejora la producción de insulina.

El apio contiene una amplia variedad de antioxidantes como “el ácido cafeico, el ácido p-cumárico, el ácido ferúlico, la apigenina, la luteolina y el kaempferol. Esta combinación tiene el poder de eliminar los radicales libres”, de acuerdo con una investigación de Sage Journals.

La combinación de estos ingredientes es frecuente en jugos verdes, bebidas que ayudan a la regeneración celular por sus efectos de disminuir la acción de los radicales libres.

Bebida de albahaca morada

Una investigación publicada por Science Direct destaca que la albahaca morada posee propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antidiabéticas y hepatoprotectoras.

Los investigadores descubrieron que los “extractos etanólicos (EEOL) y el aceite esencial de las hojas de O. sanctum (EOOS) redujeron la agresividad de las células de cáncer de páncreas”. Esta planta no solo mejora la digestión, sino que ayuda a regular el azúcar en sangre y reduce la inflamación de los tejidos.

Una infusión de albahaca morada es ideal para comenzar la mañana, reconforta, hidrata y sus compuestos naturales ayudan a la desinflamación celular y a equilibrar los niveles de azúcar en sangre.

Infusión de jengibre y diente de león

¿Sabías que el jengibre es más que un condimento? Estudios científicos confirman que sus biocompuestos ayudan a reducir la grasa en el hígado y mejorar la sensibilidad a la insulina. Crédito: Shutterstock

La combinación de jengibre y diente de león es un poderoso antiinflamatorio cargado de vitaminas y minerales. En pruebas realizadas con roedores, el jengibre —gracias a su componente activo, el gingerol— logró atenuar la acumulación de grasas pancreáticos y mejorar el número de células en el órgano. Este efecto ayuda a mejorar considerablemente la condición del páncreas graso.

Con estos dos ingredientes se elabora una poderosa infusión antiinflamatoria, se puede beber en las mañanas caliente o durante el día frio.

Las hierbas, raíces, especias y jugos de frutas se deben consumir con moderación y preferiblemente bajo las indicaciones de un naturopata, nutricionista o profesional de la medicina, ya que no sustituyen ningún tratamiento para alguna patología relacionada con el páncreas.

Es importante tener en cuenta que aunque son ingredientes naturales, su consumo tiene un efecto en el organismo, por lo que automedicarse no es una opción.

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