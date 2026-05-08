Kris Jenner revela su experiencia con el uso de medicamentos para bajar de peso: “Me puso muy enferma”

La empresaria Kris Jenner reveló que usó un medicamento usado generalmente para bajar de peso y el cual tuvo que dejar por los efectos secundarios que experimentó.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner participó en el pódcast SHE MD, conducido por la ginecóloga y obstetra Dra. Thais Aliabadi y la activista por los derechos de la mujer Mary Alice Haney. En la charla, Jenner dijo que empezó a sentirse muy mal cuando empezó a inyectarse Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, un fármaco desarrollado originalmente para el control de la glucosa en sangre en adultos con diabetes tipo 2.

“Lo intenté. Lo probamos una vez cuando nadie sabía lo que era y me puso muy enferma”, dijo en el programa.

Jenner aseguró que el medicamento le sentó sumamente mal, por lo que le comunicó a su médica tratante sus síntomas y ella le recomendó buscar otras opciones de tratamiento para lograr cumplir con sus objetivos físicos.

La opción que Kris Jenner encontró y que no le causó efectos secundarios inmediatos fue la inyección de péptidos. “Me di cuenta de que una inyección de péptidos era realmente buena para mí. Y luego la complemento con suplementos”, explicó en el pódcast.

Los péptidos se han vuelto muy populares debido a sus supuestos efectos en la pérdida de peso. Sin embargo, la Asociación Médica Americana advierte que sus efectos no han sido estudiados de forma exhaustiva y que pueden causar efectos secundarios que van desde molestias estomacales hasta pancreatitis.

En este sentido, Kris Jenner aseguró que se hace análisis de sangre regularmente para monitorear sus hormonas y llevar un control del estado de su salud.

“Me extraigo sangre cada tres meses solo para mantener mis hormonas equilibradas, porque me di cuenta después de los 45 años de que eso era fundamental para la salud física femenina. Cuando observas tu tiroides, tu salud hormonal y lo que tu cuerpo necesita”, añadió.

Recientemente, la matriarca de la familia Kardashian-Jenner aclaró otro aspecto con respecto a su salud. Jenner desmintió los rumores impulsados por una publicación de un medio de comunicación que señalaba que ella había quedado molesta por el resultado de su lifting facial, un procedimiento estético.

“El titular ahora mismo es que odio mi lifting y que estoy realmente enfadada con mi médico, Steven Levine, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Es una mentira rotunda. Amo mi lifting. Adoro a mi médico. Estoy obsesionada con él”, afirmó Jenner a finales de abril, en el pódcast Khloé in Wonderland —conducido por su hija Khloé Kardashian .

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