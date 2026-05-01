Quinceañero en coma por balacera en el Metro de Nueva York; adolescente arrestado en Queens

Un menor de 16 años fue arrestado en relación con un tiroteo ocurrido en un tren del Metro de Nueva York en Queens que dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.

El sospechoso -cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad- fue detenido la tarde del miércoles en Far Rockaway en conexión con el altercado ocurrido dos días antes en un vagón de la línea A con destino a Manhattan, cuando se aproximaba a la estación 80th St en Ozone Park.

Según NYPD ya ese quinceañero había sobrevivido a otro tiroteo este mismo año. Fuentes policiales indican que al detenido se le imputan cargos de intento de asesinato, agresión y posesión de armas en calidad de cómplice por haber acompañado al autor de los disparos el lunes alrededor de las 6:00 p.m. Asimismo, se sospecha que fue él quien disparó e hirió a la misma víctima el pasado mes de febrero. No quedó claro de inmediato si los cargos que enfrenta ahora incluyen aquel primer tiroteo.

Ahora la víctima recibió disparos en el cuello y la espalda frente a varios otros pasajeros y milagrosamente nadie más resultó herido. El joven permanece en el Hospital Jamaica y conectado a un respirador artificial, según informaron sus familiares, quienes temen que nunca logre recuperarse por completo, destacó Daily News.

Una de las balas disparadas durante el incidente del lunes impactó la columna vertebral del adolescente, dejándolo paralizado de la cintura para abajo, relató su madre. Mientras la familia vela junto a su cama, el joven sólo puede comunicarse mediante notas escritas a mano.

Según fuentes policiales, la víctima se encontraba a bordo del Metro cuando divisó al adolescente que le había disparado en la pierna el 7 de febrero durante un altercado ocurrido dentro de un edificio en Everdell Av.

La policía detuvo en marzo al autor de aquel primer tiroteo -quien en ese momento tenía 15 años- y le imputó cargos; sin embargo, el menor fue puesto en libertad después de que la víctima se negara a testificar, lo cual dejó a la fiscalía sin un caso viable, explicaron las fuentes. El expediente relativo al tiroteo de febrero permanece abierto.

Cuando la víctima confrontó el lunes en el tren al sospechoso del tiroteo de febrero los dos adolescentes se enfrascaron en una pelea hasta que un amigo del sospechoso tomó el arma de su compañero y abrió fuego, hiriendo a la víctima en dos ocasiones. De momento no se han anunciado más arrestos y la investigación sigue abierta. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Reacción del alcalde

“Me alivia saber que se espera que sobreviva”, comentó el alcalde Zohran Mamdani en Twitter/X el lunes en reacción a la víctima del tiroteo. “Éste fue un incidente inaceptable; la violencia de este tipo no tiene cabida en nuestro sistema de Metro, y mi administración se compromete a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que todos los neoyorquinos -especialmente los niños- viajen seguros en sus trayectos diarios”.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, expresó su confianza en que la policía daría con el autor de los disparos. “Lo más importante es esto: tenemos video. Cada vagón del Metro de la ciudad de Nueva York cuenta con una cámara de video”, afirmó.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

En paralelo, a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El rango de horarios, zonas y edades de las víctimas es amplio: Kaori Patterson Moore, bebé de 7 meses, murió en Brooklyn a plena luz del día el 1 de abril; y Edgar Spence, de 78 años, la noche del jueves 16 en El Bronx. Horas antes, ese mismo día, el quinceañero Jaden Pierre fue brutalmente golpeado y asesinado a tiros a quemarropa en un parque infantil en Queens.



