Riesgo de hantavirus y sarampión en Nueva York es muy bajo, según comisionado de Salud

“Actualmente, el riesgo (de hantavirus) para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo”, afirmó el Departamento de Salud de la ciudad, en un comunicado emitido ayer. “Mantendremos informados a los neoyorquinos mientras monitoreamos la situación y respondemos a ella”.

Ayer “tres residentes del estado Nueva York que viajaban como pasajeros a bordo del crucero MV Hondius llegaron a la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Nebraska. Uno de los pasajeros es de la ciudad de Nueva York. Se prevé que los tres sean sometidos a un periodo de observación de 42 días”.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York está trabajando en estrecha coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del estado Nueva York y otros departamentos de salud locales para monitorear la situación. “En este momento, desconocemos cuánto tiempo permanecerán estas personas en Nebraska, así como si regresarán a Nueva York y, de ser así, cuándo lo harán”, agregó el comunicado.

“En lo que respecta al hantavirus y al virus del sarampión, en este momento, el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo”, afirmó el comisionado de Salud de la ciudad, el Dr. Alister Martin, en una entrevista previa con NY1 News el viernes.

El comisionado y su equipo están monitoreando la evolución de los seis casos de sarampión detectados en la ciudad desde principios de año. Martin afirma que también están vigilando de cerca una forma rara de hantavirus, denominada virus Andes, que ha causado la muerte de tres personas que se encontraban a bordo del crucero.

El mensaje del comisionado para los neoyorquinos ha sido claro: manténganse informados, pero no entren en pánico. “Este brote del que hablamos hoy se debe a un foco de contagio detectado en un crucero que zarpó de Argentina y viajó hacia la Antártida“, explicó.

Hasta el viernes el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad comunicó a través de una publicación en Twitter/X que no había recibido ninguna notificación de que persona alguna de NYC se encontrara a bordo de ese barco o hubiera estado expuesta al hantavirus.

A medida que se aproxima la temporada de viajes de verano, y ante la expectativa de que la Copa del Mundo atraiga a miles de visitantes a la ciudad el próximo mes, el Dr. Martin aconseja a los neoyorquinos, independientemente de si tienen planes de viajar o no, que se mantengan informados sobre el hantavirus y se aseguren de estar vacunados contra el sarampión. “Quiero tranquilizar a la gente, ya que probablemente estén pensando mucho en el COVID“, comentó el Dr. Martin. “Seguramente también estén pensando mucho en la gripe; sin embargo, fundamentalmente, este virus no se comporta de esa manera. El contagio de persona a persona con el virus Andes es posible, pero sumamente infrecuente (…) En realidad, sólo ocurre a través del contacto personal prolongado con una persona infectada”.

Según el departamento no se ha reportado ningún caso de hantavirus en NYC desde al menos 1995, año en que los funcionarios de salud municipales comenzaron a rastrear el virus. Sin embargo, el Departamento de Salud de Nueva Jersey informó que dos residentes están siendo monitoreados actualmente, aunque no presentan síntomas, tras una posible exposición al virus.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró que su Departamento de Salud había sido «notificado por los CDC de que dos residentes de Nueva Jersey estuvieron potencialmente expuestos a una persona infectada con hantavirus después de que dicho individuo desembarcara del crucero MV Hondius. Los residentes no eran pasajeros del barco, y la posible exposición se produjo durante un viaje aéreo en el extranjero”.

Los CDC clasifican actualmente el hantavirus como una respuesta de Nivel Tres, siendo el número menos grave. Y destacan como puntos clave:

-Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte.

-Estos virus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS).

-Se propagan principalmente a través de roedores.

-El virus Andes es el único tipo de hantavirus que se sabe que se propaga de persona a persona. Este contagio por lo general se limita a las personas que tienen contacto cercano con la persona enferma.