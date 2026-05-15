OMS revela que el COVID-19 causó 22.1 millones de muertes, el triple de lo reportado oficialmente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que la pandemia de COVID-19 provocó alrededor de 22.1 millones de muertes en exceso a nivel mundial entre 2020 y 2023, una cifra que triplica los aproximadamente 7 millones de fallecimientos oficiales registrados por la enfermedad.

El dato forma parte del informe “Estadísticas sanitarias mundiales 2026: monitoreo de la salud para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en el que se detalla un impacto mucho mayor al estimado inicialmente.

2021 fue el año más crítico de la pandemia

De acuerdo con la OMS, el exceso de mortalidad alcanzó su punto máximo en 2021, cuando se registraron 10.4 millones de muertes, impulsadas por la aparición de variantes más contagiosas y la presión sobre los sistemas de salud a nivel global.



En contraste, para 2023, el exceso de muertes descendió a 3.3 millones, reflejando una reducción tras el periodo más crítico de la emergencia sanitaria.

Hombres y adultos mayores, los más afectados

El informe detalla diferencias importantes en el impacto de la pandemia. Los hombres registraron sistemáticamente una mayor mortalidad en exceso que las mujeres.



Durante 2021, las tasas de mortalidad fueron 50% más altas en hombres en comparación con las mujeres.



Asimismo, el exceso de muertes aumentó de forma marcada con la edad, siendo hasta 10 veces mayor en personas de 85 años o más respecto a adultos jóvenes.

Retroceso en esperanza de vida

La OMS advirtió que el COVID-19 interrumpió décadas de progreso en la esperanza de vida global, que había pasado de 67 años en 2000 a 73 años en 2019.



Sin embargo, en solo dos años, este indicador cayó a 71 años en 2021, niveles similares a los registrados en 2011.



Tanto hombres como mujeres perdieron alrededor de dos años de esperanza de vida, con caídas a 69 años en hombres y 74 años en mujeres.

Subregistro y muertes indirectas explican la diferencia

La OMS explicó que la brecha entre muertes reportadas y muertes en exceso se debe principalmente al subregistro de fallecimientos por COVID-19, así como a muertes indirectas provocadas por la saturación de los servicios de salud, crisis económicas y otros factores sociales.



El organismo estima que por cada muerte oficial reportada, ocurrieron aproximadamente dos muertes adicionales en exceso.

Mayor vulnerabilidad en adultos mayores

Investigadores del CIBERES (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias) y el IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca) analizaron por qué los adultos mayores de 70 años fueron más vulnerables durante la primera ola de la pandemia.



El estudio concluyó que este grupo presentaba una menor producción de anticuerpos y moléculas clave como la granzima A y el interferón gamma, lo que reducía su capacidad de defensa frente al SARS-CoV-2.



Publicado en la revista GeroScience, el trabajo analizó 450 pacientes hospitalizados y validó resultados en 244 pacientes críticos.

Respuesta inmunitaria más agresiva en pacientes mayores

Los investigadores identificaron que los pacientes de mayor edad activaban mecanismos inmunitarios distintos, con mayor predominio de la inmunidad innata, daño endotelial y activación de la coagulación.

Este patrón derivó en una respuesta tromboinflamatoria asociada a cuadros más graves de la enfermedad.



Como resultado, la mortalidad alcanzó aproximadamente el 32% en mayores de 70 años, frente al 6% en pacientes más jóvenes.



El equipo científico utilizó modelos de aprendizaje automático para identificar biomarcadores asociados a la gravedad del COVID-19 en pacientes de edad avanzada, permitiendo comprender mejor las diferencias en la respuesta inmunitaria.

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