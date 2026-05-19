EE.UU. deporta más de 700 mexicanos el fin de semana en medio de endurecimiento de políticas de Trump

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos deportó el fin de semana a más de 700 inmigrantes mexicanos, los cuales fueron enviados vía aérea a la ciudad sureña de Tapachula, Chiapas.

Fue un total a bordo de seis vuelos procedentes de Texas y Arizona donde fueron deportados un total de 712 inmigranes mexicanos, que arribaron en Chiapas, estado al sur de México, estado fronterizo con Guatemala y que fueron recibidos por autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Las operaciones aéreas se realizaron entre sábado y domingo bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en medio del endurecimiento de las políticas antimigración impulsadas por el gobierno estadounidense.

El sábado fueron enviadas tres aeronaves provenientes de Texas, operadas por las empresas Global Crossing Airlines y Eastern Air Express.

Para el domingo arribaron otros tres vuelos procedentes de distintas ciudades de Texas y Arizona, completando el traslado aéreo de connacionales hacia la frontera sur mexicana.

Más de 600 hombres y 31 menores entre los deportados

De acuerdo con reportes de seguridad consultados, entre las personas deportadas viajaban:

611 hombres

70 mujeres

31 menores de edad

Tras aterrizar en Chiapas, los mexicanos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM).

“México te Abraza” brinda apoyo a deportados

Las autoridades federales, estatales y municipales mexicanas recibieron a los migrantes mediante el programa “México te Abraza”, estrategia que ofrece asistencia jurídica, administrativa y apoyo económico para facilitar el regreso de los deportados a sus estados de origen.

Entre los deportados había personas originarias del norte y centro del país.

Más de 203 mil mexicanos han sido deportados desde 2025

Según datos públicos del INM, desde enero de 2025, cuando comenzaron a endurecerse las políticas migratorias en Estados Unidos, han sido deportados 203 mil mexicanos.

Hasta marzo, Chiapas había recibido a 15 mil 834 connacionales retornados desde territorio estadounidense, de acuerdo con estadísticas oficiales migratorias.

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