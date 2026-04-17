36 pandilleros acusados de violencia armada a plena luz del día en Nueva York; 10 de ellos menores de edad

Tres docenas de jóvenes miembros de dos pandillas rivales en Brooklyn (NYC) han sido imputados por desatar una ola de violencia armada incluso a plena luz del día en Brownsville, matando a una persona e hiriendo a otras 10, y obligando a los niños a correr a refugiarse.

La violenta rivalidad entre las pandillas WOOO y CHOO ha hecho estragos durante años, y un miembro veterano de los CHOO llegó incluso a instigar a un joven de 14 años para que disparara, según el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González.

En total, 16 miembros de los WOOO y 20 de los CHOO fueron detenidos en el marco de estas acusaciones formales; sus edades oscilan entre los 16 y los 27 años. Diez de los sospechosos aún no han cumplido los 18 años.

«Nadie está haciendo una mier… Nadie; somos nosotros los únicos, hermano», supuestamente se quejó el menor Kheyden Graham ante su compañero de pandilla Paul Moore, de 25 años, en una llamada telefónica grabada el 9 de junio de 2024. «No están marcando a ningún rival, ni nada de nada».

Moore, quien se encontraba encarcelado en Rikers Island, ofreció un consejo poco sensato a Graham, quien ese momento tenía apenas 14 años: «Tienes que empezar a “violar” [agredir]… Agrede a los otros, hermano».

«Tenemos a un hombre adulto diciéndole a un chico de 14 años que agreda a otros jóvenes y que alimente esta violencia pandillera», declaró el fiscal González a los periodistas el miércoles, al anunciar el desmantelamiento de la pandilla, acción denominada «Operación Crossfire».

La pandilla WOOO, que incluye a miembros de los Gorilla Stone Bloods y los Bloodhound Brim Bloods, opera en los complejos residenciales de vivienda pública (NYCHA) Seth Low Houses, Van Dyke Houses, Langston Hughes Houses, Noble Drew Ali Plaza y Brownsville Houses. Por su parte, los CHOO tienen su base en Tilden Houses, Howard Houses, Marcus Garvey Village, Newport Gardens y Riverdale Towers. A menudo, las dos pandillas reclaman territorios situados justo uno frente al otro, al otro lado de la calle, explicó Daily News.

«Literalmente, cuando estos jóvenes salen de su complejo residencial, abandonan sus hogares y cruzan la calle, se considera que han entrado en territorio rival», afirmó González. «Esta es la labor a la que nos enfrentamos: tratar de impedir que personas que viven, literalmente, una frente a la otra se enfrasquen en conflictos mutuos».

Las acusaciones anunciadas esta semana guardan relación con el homicidio de Tahriq Thompson, ocurrido el 29 de junio de 2025. Fue abatido a tiros apenas dos meses después de haber obtenido la libertad condicional tras cumplir condena por un doble homicidio perpetrado durante una barbacoa previa al Desfile del Día de las Indias Occidentales, en septiembre de 2009.

Cuando estos jóvenes salen de su complejo residencial y cruzan la calle, se considera que han entrado en territorio rival" Eric González – Fiscal de distrito de Brooklyn (NYC)

Según los fiscales, Jaden Grant -un miembro de los WOOO de 19 años de edad- y un cómplice no identificado se dirigieron a pie hacia Riverdale Towers, situado en territorio de los CHOO. El cómplice efectuó varios disparos en las inmediaciones de 280 de Riverdale Avenue y, acto seguido, entregó el arma a Grant, quien disparó varias veces más. Thompson recibió un impacto en el hombro izquierdo; que le atravesó los pulmones y la aorta, causándole heridas mortales.

Las acusaciones también abarcan otros 35 incidentes con armas de fuego, los cuales dejaron un saldo de 10 personas heridas, entre ellas un hombre de 69 años que recibió el impacto de una bala perdida mientras sacaba la basura frente a su casa cuando se desató una balacera afuera de una barbería el 1 de agosto de 2023, según el comunicado de la fiscalía de Brooklyn, que incluye los nombres y edades de los 36 acusados. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

También esta semana Alexander Williams y Wydeem Rudd fueron sentenciados a una pena de entre 45 años y cadena perpetua por el homicidio de un hombre y por disparar contra dos transeúntes inocentes siendo miembros de la violenta pandilla “900”en Nueva York.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Un joven de 15 años murió en un tiroteo en un parque en Queens (NYC) ayer, apenas 24 horas después de un caso similar en Long Island (NY). Hace dos semanas un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem y una bebé fue víctima de una bala perdida en un aparente acto pandillero en Brooklyn. La semana pasada Jasiri Emanuel, joven de 21 años, se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

Además a fines de marzo un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.