Mataron a dominicano en calle de Nueva York tras asistir a juego de los Yankees: apuñalamiento

Luis Almanzar murió apuñalado a los 34 años afuera de su edificio residencial en el sector Fordham Manor de El Bronx (NYC), la madrugada de ayer.

Según sus familiares, regresaba a casa de un partido de los Yankees cuando una pelea frente a su vivienda se tornó mortal, indicó News 12. Un segundo hombre, de 32 años -quien, habría intentado intervenir para ayudar a Almanzar- también fue apuñalado y luego hospitalizado en BronxCare Health System en condición estable. La Policía de Nueva York recibió una llamada al 911 la madrugada del martes alrededor de las 12:24 a.m. sobre un reporte de agresión frente a 2466 Marion Avenue, cerca de 188th St, precisó Norwood News.

Almanzar vivía afuera de esa dirección, según Daily News. Pero no está claro el motivo del crimen ni si el occiso conocía a su atacante. «Al llegar, los agentes observaron a un hombre de 34 años con múltiples heridas de arma blanca en el torso y el brazo derecho, y a un hombre de 32 años con múltiples heridas de arma blanca en la espalda», declaró un portavoz del NYPD. «Los servicios de emergencia (EMS) acudieron al lugar y trasladaron a la víctima /mayor) al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado fallecido», añadió.

Una mujer, quien afirmó ser tía de la víctima que sobrevivió al apuñalamiento, se encontraba en la escena del crimen más tarde, la mañana del martes. «Escuché que él estaba frente a la casa y vio a alguien de la zona. Estaban dándole una paliza, así que él intentó decirle [a la víctima]: ´¡Vamos, sal de ahí!´. Y dicen que, por intentar detenerlos, lo apuñalaron también a él».

La investigación continúa en curso. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

La semana pasada Dulce Hernández (28) fue detenida en el aeropuerto JFK en Nueva York tras llegar en un vuelo procedente de México como sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su novio Ramón Vásquez en una calle en El Bronx (NYC) en marzo. A fines de abril, también en ese condado, Jonathan Melo, adolescente de 17 años, murió tras recibir una puñalada en la espalda a plena luz del día. Además dos hombres fueron apuñalados -uno de ellos mortalmente- a las afueras de un centro de atención para personas sin hogar en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC).