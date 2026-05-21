Reformas migratorias de Trump provocan salida de 3 millones de indocumentados en un año

El gobierno de Estados Unidos aseguró que más de 3 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado el país durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, como resultado de las nuevas medidas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), compartidas con Fox News Digital, alrededor de 2.2 millones de personas habrían salido del país mediante procesos de “autodeportación”, mientras que cerca de 900,00 migrantes fueron deportados oficialmente y más de 900,000 arrestados por autoridades migratorias hasta el 17 de mayo.

Un portavoz del DHS afirmó que el endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado un cambio significativo en los flujos migratorios tras los niveles récord de cruces ilegales registrados durante la administración del expresidente Joe Biden.

La autodeportación gana terreno

El gobierno de Trump ha impulsado en los últimos meses el uso de la aplicación CBP Home, una herramienta que permite a los migrantes abandonar voluntariamente Estados Unidos con apoyo económico y asistencia para regresar a sus países de origen.

Según el DHS, este mecanismo representa un menor costo para el gobierno en comparación con los procesos tradicionales de deportación y busca incentivar la salida voluntaria de quienes permanecen ilegalmente en territorio estadounidense.

Cruces ilegales caen hasta 94%, según CBP

Las autoridades estadounidenses también reportaron una reducción drástica en las detenciones en la frontera sur. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que durante abril se registraron 8,943 arrestos en la frontera suroeste, una cifra que representa una caída del 94% frente al promedio mensual de la administración Biden.

Además, la CBP indicó que la cifra se encuentra 96% por debajo del pico registrado en diciembre de 2023, cuando los cruces ilegales alcanzaron niveles históricos.

La agencia aseguró que la Patrulla Fronteriza cumplió un año completo sin liberar inmigrantes indocumentados directamente al interior de Estados Unidos después de ser detenidos en la frontera, marcando el fin de las políticas conocidas como “detención y liberación”.

Gobierno de Trump defiende endurecimiento migratorio

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró recientemente que las medidas implementadas por el gobierno han servido como un fuerte elemento disuasorio para quienes intentan ingresar ilegalmente al país.

La administración también destacó el incremento de operativos del ICE, las restricciones más severas para solicitar asilo y una mayor vigilancia dentro del territorio estadounidense como factores clave en la disminución de cruces ilegales.

Expertos cuestionan parte de las cifras oficiales

Aunque especialistas en temas migratorios coinciden en que las políticas más estrictas han reducido considerablemente el flujo de migrantes hacia la frontera sur, algunos analistas han cuestionado la forma en que el DHS clasifica ciertos datos relacionados con deportaciones y liberaciones de migrantes.

Sigue leyendo: